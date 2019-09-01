法國第3大城里昂附近今天發生歹徒持尖刀和烤肉叉子攻擊事件，造成一名19歲男子喪生及另8人受傷，其中3人重傷。警方尚未釐清犯案動機，但似乎與恐攻無關。

警方消息人士表示，涉嫌行凶的33歲阿富汗公民先前申請庇護，目前還在等待申請結果。

事件發生在里昂市郊維勒班（Villeurbanne），目擊者形容事發當時相當混亂，「有個男人在57號（公車站牌）拿著刀，朝各個方向攻擊人」。

一名頭部沾滿血跡的年輕女性說：「他刺中一個人，把那人的肚子都刺破了。」

她啜泣著說：「他捅一個人的頭部，還割了一名女士的耳朵。女士在公車站牌旁奄奄一息，都沒人來幫忙。」她說：「到處都是血跡。」

這名年輕女性把耳朵被割的女士扶上巴士，公車隨即關上車門駛離現場。

檢方辦公室表示，受傷的8人中有3人情況危急，另有20人因驚嚇在現場接受救護人員治療。

里昂檢方告訴法新社，警方逮捕了疑似行凶的男子，並以涉嫌殺人和殺人未遂扣留。

目前還未釐清攻擊原因，國家反恐檢察官辦公室已獲知此案，但尚未接手偵辦；一位警方人員告訴美聯社，犯嫌對警方透露的訊息矛盾，但犯案動機似乎與恐怖攻擊無關。

極右派「國民聯盟」（National Rally）領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）推文說：「我們移民政策的天真和散漫，嚴重威脅了法國人民的安全。」

(中央社)