明年總統及立委選舉將屆，調查單位將查察賄選、阻斷外來資金、地下匯兌及「假訊息」防制列入重點工作，並別開生面自製6部宣導微電影，呼籲民眾勇於檢舉賄選，最高檢舉獎金高達1500萬元，給民眾一場公正的選舉。

調查局航業調查處長彭家慶、調查局台中市調查處長蔡新堯、調查局中部機動工作站主任陳孝昌日前召開記者會，指法務部「第15屆總統副總統及第10屆立委選舉查察工作綱領」揭示三大工作重點為賄選、境外資金介選、及假訊息查察。

彭家慶指出，6部宣導微電影都是同仁自導自演，非常生活化，其中有部「人生不能重來」，描述某里長生日宴席上，竟找候選人拜票，事後還讓他買單及送伴手禮，差點惹上官司。

法務部「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉查察工作綱領」揭示三大工作重點為賄選、境外資金介選及假訊息查察，調查局日前已全面啟動選舉查察機制。

調查局在大台中地區3個調查單位，包括航業調查處、台中市調查處及中部地區機動工作站將主動蒐報相關情資，一旦蒐獲具體惡意散布不實訊息線索，立即提報「假訊息防制中心」溯源追查犯罪嫌疑人。

為鼓勵民眾檢舉不法，提升全民主動「反賄選」效能，航業調查處等3單位強化全民宣導作為，提供各項管道便利民眾檢舉，另｢調查局全球資訊網」首頁建置「109年總統立委選舉檢舉賄選買票專區」，連結選舉查察宣導短片，提供民眾相關資訊及快捷便利之檢舉平台，查賄獎金最高為1500萬元，讓明年選舉達到「選民拒絕賄選」、「候選人不想、不用、不能、不敢賄選」之目標。

(中時 )