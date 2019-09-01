針對郭台銘是否參選2020總統，前總統馬英九笑而不答，國民黨主席吳敦義則表示，會繼續溝通！

2019日月潭萬人泳渡登場，馬丶吳兩人都參與放流魚苗，及開幕鳴槍；當媒體詢問郭台銘可能參選總統的問題，馬英九依然避談。

吳敦義則表示，現在還在溝通當中，郝龍斌副主席只是安排會面的事宜，會繼續溝通吧！

(中時 )