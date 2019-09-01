郭台銘參選總統？吳敦義：繼續溝通中 11:462019/09/01 中時 廖志晃 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 針對郭台銘是否參選總統，吳敦義表示將繼續溝通。（廖志晃攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對郭台銘是否參選2020總統，前總統馬英九笑而不答，國民黨主席吳敦義則表示，會繼續溝通！ 2019日月潭萬人泳渡登場，馬丶吳兩人都參與放流魚苗，及開幕鳴槍；當媒體詢問郭台銘可能參選總統的問題，馬英九依然避談。 吳敦義則表示，現在還在溝通當中，郝龍斌副主席只是安排會面的事宜，會繼續溝通吧！ (中時 ) #2020大選 #吳敦義 #郭台銘 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣政情 競選總統郭蠢蠢欲動－2020春秋大夢 郭活在可參選幻覺 04:092019/08/28 話題觀察 新聞透視》早日覺醒 郭台銘別活在同溫層幻覺 04:102019/08/28 政治要聞 郭宋合作？郭幕僚：不排斥與任何政黨或個人合作 11:262019/08/28 政治 若郭董進行參選連署？網路投票96％贊成國民黨開鍘 21:262019/08/28 政治 快評》韓民調下滑 郭台銘傷害藍軍團結豈無責任 00:012019/08/29 政治 名嘴爆吳郭已熱線 電話內容曝光 01:442019/08/30 政治 郭台銘中東行返國 沙國簽證費800變80美金 11:522019/08/30 政治 選定了？大數據曝郭柯隱憂 11:532019/08/30 政治 辜寬敏講他對台沒貢獻 郭董神回 00:102019/09/01 政治 辜寬敏批郭 有錢就肖想當總統 04:102019/09/01 政治要聞 政治熱門新聞 2020總統大選運勢誰最強？命理師洩天機 - 政治 扁為這事轟馬英九、韓國瑜 網怒嗆：8年總統白做了！ - 政治 郭、韓能整合？ 郭辦：也許郭就是那支穿雲箭 - 政治 鋼鐵韓粉有鬆動嗎？葉元之竟語出驚人... - 政治 葉毓蘭赴香港 親眼目睹「鬧事的暴民」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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