賈新興表示，照目前的劇本來看，92W路徑往北前進，靠近台灣。（圖/賈新興臉書）

氣象局表示，目前在南海海面上的2個天氣系統，一個已於昨成為熱帶性低氣壓，有機會成為今年第13號颱風玲玲；另一個在菲律賓東方的擾動，日本氣象廳已預警為「準熱帶性低氣壓」，恐生成今年14號颱風劍魚。氣象專家表示，現須關注兩重點，一是玲玲與劍魚未來發展，一是劍魚離台灣的距離。

根據氣象局資料顯示，目前在海面上2個天氣系統，一個在南海，已於昨（8月31日晚間20時）成為熱帶性低氣壓91W；另一個在菲律賓東方的擾動，日本氣象廳已發布預警，為「準熱帶性低氣壓92W」，兩者有機會於今明發展成颱風，但先後順序不確定；最快今明兩天發展成颱，將成為今年第13號颱風「玲玲」和第14號颱風「劍魚」。

天氣風險管理公司總監賈新興在臉書發文說， 91W海溫風切也適合，目前已是熱帶低壓，但由於它的雲系寬廣，強度仍不夠，仍是屬於季風低壓；92W海溫適合但風切略大一些，不同模式預測的發展時間略有差異，目前評估24至48小時有發展成颱的機會，現須關注兩重點，一是91W和92W未來的發展，彼此牽動的可能，一是92W離台灣的距離了。

他說，照目前的劇本來看，92W牽著91W，也拉起了明顯的水氣，9月4日至5日水汽明顯偏多，降雨也明顯。

依據美國模式最新模擬路徑，91W若生成颱風，路徑大致往海南島前進，估對台灣無直接影響，但可能為南部帶來降雨，92W若生成颱風，大致上路徑偏北，對台灣影響比較大。

中央氣象局副局長鄭明典也在臉書發文說，昨生成的熱帶性低氣壓，進入南海的低壓區中，低壓的環境讓它的環流明顯擴大起來；南海裡有低壓發展，菲律賓周邊的水氣就容易順著逆時針環流北上影響台灣，這整個大低壓區的變化是本周天氣觀察的重點。

「熱低壓」形成！每小時23公里速度往西前進

(中時電子報)