國民黨新北市議員陳儀君與新女性協進會於8月31日在大豐國小舉辦「108暑期KIBO嘉年華同樂會親子體驗營」。（陳儀君服務處提供／葉書宏新北傳真）

國民黨新北市議員陳儀君與新女性協進會於8月31日在大豐國小舉辦「108暑期KIBO嘉年華同樂會親子體驗營」。（陳儀君服務處提供／葉書宏新北傳真）

國民黨新北市議員陳儀君與新女性協進會於8月31日在大豐國小舉辦「108暑期KIBO嘉年華同樂會親子體驗營」。（陳儀君服務處提供／葉書宏新北傳真）

國民黨新北市議員陳儀君與新女性協進會於8月31日在大豐國小舉辦「108暑期KIBO嘉年華同樂會親子體驗營」。（陳儀君服務處提供／葉書宏新北傳真）

國民黨新北市議員陳儀君與新女性協進會於8月31日在大豐國小舉辦「108暑期KIBO嘉年華同樂會親子體驗營」。（陳儀君服務處提供／葉書宏新北傳真）

國民黨新北市議員陳儀君與新女性協進會於8月31日在大豐國小舉辦「108暑期KIBO嘉年華同樂會親子體驗營」，活動引進全國首次發表的「KIBO積寶機器人」，邀請100組大文山區的親子們與KIBO機器人在程式語言中互動同樂。

陳儀君提到，「KIBO積寶機器人」不同於絕大多數機器人，並非是依靠手機或平板電腦設計程式指揮機器人運動，而是採用將程指令印在實體的積木方塊上。

經由「KIBO積寶機器人」內建紅外線儀掃描積木上的條碼，將指令輸入到機器人，過程完全不使用3C產品，從根本保護幼童的視力。

值得一提，陳儀君長期關注教育議題，與社團法人台灣資訊教育發展協會共同推動幼齡孩童學習程式教育，利用暑假期間巡迴8所大文山區國小學校一同辦理9場ScratchJr（小塗鴉）程式語言親子體驗營課程，讓學生們有個愉快又充實的暑假。

親子體驗營課程分別在深坑國小、中正國小、大豐國小、新和國小、安坑國小、達觀國中小、青潭國小、北新國小，親子共同體驗後收到熱烈迴響。

(中時 )