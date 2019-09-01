大陸女將張偉麗成為UFC史上首位華人女拳王！她在週六的深圳UFC格鬥之夜打敗草量級冠軍安卓拉德(Jessica Andrade)，僅費時42秒。張偉麗賽後以中文發言：「做為一個中國人，我感到非常驕傲。我用這場勝利送給祖國70周年國慶，祝願祖國繁榮昌盛。」隨後又以英文補上一句：「我叫張偉麗，我來自中國，你們都記好了！」

UFC老總懷特(Dana White)很高興，但他也擔心找不到對手給張偉麗，「原定的頭號挑戰者Rose Namajunas還在養傷，現在大家看到張偉麗如何痛扁安卓拉德之後，恐怕沒人敢跟她打了。賽前我問過很多拳手，他們都預測安卓拉德會贏，其實這個結果我很意外。」

張偉麗大爆冷門，她開賽在試探時就不打算躲避，正面與安卓拉德對打，並以右反擊拳命中對手頭部。安卓拉德還未回神又被張偉麗抱住施以連續膝擊，接著張偉麗再一發右重拳直擊頭部，裁判認定安卓拉德失去防衛能力，判決TKO。

UFC聯盟於2012年才設立女子格鬥，目前擴張到4個量級，最輕的是草量級(48至52公斤)。今年30歲的張偉麗出身河北礦工家庭，12歲開始練散打，拿過省青年冠軍，她賽前在草量級排名第6。大陸網友揶揄說：「這麼強的女人，哪位英雄要去求婚啊？」

(中時電子報)