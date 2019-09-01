太極門青少年以充滿活力的歌曲展演，將滿滿熱情傳遞給大家。（洪榮志攝）

太極門台南道館1日在位於台南市臨安路二段的道館熱鬧舉行「精彩24、超越巔峰、願望成真」24周年館慶活動，大批民代紛紛紛紛前往慶賀，或以花圈、花籃、賀函與墨寶表達祝福之意，與會的貴賓還共同手扶神燈及許願球，許下「愛與和平傳播寰宇、社會安定百業崢嶸」的願望，並祝福太極門台南道館24歲生日快樂！

太極門掌門人洪道子也由弟子代為宣讀致詞，強調「文化是國家的根本，太極門文化最重要的是愛與和平，和平需要愛，愛需要平衡，愛與和平要從自身做起，愛自己、也愛別人，和平自己，也和平別人。」「愛與和平也是世人共同的心願，現今世局紛亂，人心難安，人們需要安定向上的正能量，今天藉由太極門台南道館24周年館慶活動，希望匯聚政府與民間各界良善正氣，共同攜手護佑市民平安健康、人人突破自我、相互鼓勵，超越顛峰！開創幸福美好的人生！」

一整天太極門台南道館都氣氛熱絡，一進門就有活潑可愛的小朋友手舞足蹈歡喜迎賓，更有豐富多樣的主題活動與來賓同樂。其中，「功夫茶」讓來賓體驗紮穩馬步、聞香品茗，體驗武術門派的架勢與武德涵養；「仙人引路」則由手持拂塵的智慧仙人，引領來賓從神氣大家族的功夫中，找到自己的健康、財富、智慧、快樂及幸福五寶智慧錦囊；還有神燈精靈及阿拉丁帶來神祕神燈與來賓一起許願，帶給與會貴賓滿滿的祝福與驚喜。

太極門青少年更以充滿活力的歌曲展演，將滿滿熱情傳遞給大家。這群青少年從願意改變自己開始，逐步培養出自信與勇氣，藉由展演散播快樂能量，鼓勵來賓突破自己、超越顛峰、勇敢追夢，實現心中的願望。

活動現場更首度公開太極門台南道館24年來走過的經典歷史，以及推動良心時代運動、愛與和平與人權教育的榮耀足跡，並安排智慧人生講座，邀請任職美商公司全球產品部門協理，分享他如何讓自己成為國際公司心目中的人才，在競爭激烈的職場中，掌握訣竅、順利升職。

(中時 )