無人機越來越夯，公家單位也嗅到這股趨勢，貢寮國際海洋音樂祭最近熱鬧登場。而為維護音樂祭的治安和周邊交通順暢，瑞芳警分局除了首次採用無人機進行安全巡邏，也呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具前往，並避免酒後駕車的情況。

新北市警局今年首度引進「無人機」在空中「巡邏」，維護戲水民眾的安全。這套無人機巡邏系統是以地面充電車為基地，採自動起降、定時、定點於空中巡航，將活動現場影像及周邊交通路況即時傳回指揮中心。

貢寮國際海洋音樂祭在福隆海水浴場舉行，新北市瑞芳警分局首次採用無人機進行安全巡邏。 (圖／我的新北市 臉書專頁提供)

8月30日起連續三天在福隆海水浴場舉行，新北市警局今年首度引進「無人機」在空中「巡邏」，維護戲水民眾的安全。這套無人機巡邏系統是以地面充電車為基地，採自動起降、定時、定點於空中巡航，將活動現場影像及周邊交通路況即時傳回指揮中心。

新北市警局表示，無人機是以人工智慧和感知融合系統為設計核心，讓無人機實現全自主飛行、偵測感知、智慧路徑規劃、精準降落及自動充電等巡航任務。透過科技整合大數據資訊，加上無人機AI技術與智慧感知，發展預警式監控策略將有限警力效益最大化，持續建構「新北科技防衛城」，努力提供新北市民安心居住的環境

新北市警局引進無人機投入巡邏行列，創下全國警政機關首例。新北市警局指出，透過無人機巡邏系統 與 全方位3D科技維安系統，無人機自動起降、定時、定點於空中巡航，將活動現場影像及周邊交通路況即時傳回指揮中心。無人機可即時反應現場情況，將現場指揮官可以妥善調度警力，運用到需要的地方。

(中時電子報)