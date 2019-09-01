防範示威者堵塞 機場加派人手查旅客證件 12:142019/09/01 中時 張語庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 機場加派人手檢查旅客證件。（圖／東網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港反修訂《逃犯條例》風波未平息，有網民發起今日(1日)下午1時起進行「機場交通壓力測試」，堵塞各區來往機場的交通。機管局在機場一號客運大樓離境層的出入口外設置大型水馬及鐵欄，並加派人手檢查，所有進入機場人士都要出示旅遊證件及登機證，另有多名警員在機場內巡邏。 現場所見，機場巴士今早運作正常，未有出現堵塞擠迫情況。 (中時 ) #機場 #堵塞 #證件 #交通 #檢查 也許您會感興趣 推薦閱讀 2019昇恆昌藝術季 打造機場藝術饗宴 04:092019/08/29 焦點新聞 颱風楊柳逼近 三亞機場今午12時起暫停接收航班 10:002019/08/29 兩岸 TWICE MOMO緊身背心超有料！彎腰忘遮「乍現深溝雪乳」網暴動 20:172019/08/30 星光 健保運用AI輔助分析 4成CT頭部檢查恐浪費 11:402019/08/29 生活 頭部電腦斷層檢查 4成被指浪費 04:102019/08/30 生活新聞 港民族黨陳浩天涉參暴動襲警 機場出境被捕 10:322019/08/30 兩岸 開學日 北市警方在各國小進行護童專案 11:442019/08/30 社會 台南市新任交通局長王銘德上任 11:472019/08/30 政治 亞洲七國遭非洲豬瘟攻陷 台日為僅存淨土 13:022019/08/30 生活 射擊》證件妹在巴西 喜獲特別禮物LUCK 21:522019/08/30 體育 兩岸熱門新聞 影》 示威者聚集香港機場 一度有人衝進客運大樓 - 兩岸 陸075型兩棲攻擊艦 小航母戰力強 - 日報 消獨也沒用 陸棄用台影視人員 - 焦點新聞 - 旺報 香港教大學生會長被捕 現拘留於葵涌警署 - 兩岸 近二百人於機場聚集「等巴士」 警員戒備 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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