香港反修訂《逃犯條例》風波未平息，有網民發起今日(1日)下午1時起進行「機場交通壓力測試」，堵塞各區來往機場的交通。機管局在機場一號客運大樓離境層的出入口外設置大型水馬及鐵欄，並加派人手檢查，所有進入機場人士都要出示旅遊證件及登機證，另有多名警員在機場內巡邏。

現場所見，機場巴士今早運作正常，未有出現堵塞擠迫情況。

(中時 )