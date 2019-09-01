王維中日前遭到運動家DFA，立刻有球團出手網羅，海盜隊宣布簽下王維中，也代表他將要回到大聯盟起點，繼續他的美職球員路，王維中也興奮表示，「好久沒回到船上了！出發新世界吧！」

王維中在2011年和海盜簽約，正式展開旅美生涯，2013年則被釀酒人依「規則五」選秀選走，去年加盟韓職NC恐龍，成為旅韓台將第一人後，今年獲運動家青睞，重返大聯盟路。

王維中在運動家前6場出賽表現優秀，總計8.1局無失分，當時成為運動家的主力牛棚之一。不過7月底開始狀況不穩定，8月出賽2場總計3局失3分後，連續2個禮拜沒出賽，下放到小聯盟沒多久，就因運動家要清出40人空間給新秀，而遭到DFA。

根據《CBS Pittsburgh》報導，海盜已和左投王維中簽約，王維中在運動家出賽20場，留下1勝0敗、自責分率3.33的成績。也提到王維中曾在2011年效力海盜隊，對於重返前東家，王維中表示非常期待，並會在周二與球隊集合。而海盜外野手波蘭柯(Gregory Polanco)放入60天名單後，40人名單空間將由王維中補上。

王維中也在IG上貼出日本動漫《航海王》草帽海賊團的照片，寫著，「剛好我是拿旗子的那個(魯夫)。」、「好久沒回到船上了！出發新世界吧！」透露回歸老東家海盜的興奮。

王維中IG上透露興奮。（摘自王維中IG／鄧心瑜傳真）

(中時電子報)