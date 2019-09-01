被撞的機車倒在地上，零件毀損。(民眾提供／林欣儀傳真)

只因為與妻子吵架、心情不好，台中市林姓男子竟駕駛BMW轎車、故意蛇行且暴衝，還刻意衝撞路邊停放的機車，有騎士見愛車被撞上前理論，卻發現機車又被二度衝撞，所幸警方獲報後出動圍捕，總計有3部機車無辜遭殃，林男也被依毀損、公共危險罪法辦。

這起事件發生在上月31日深夜近10點多，有網友在臉書「爆料公社」PO出影片，BMW林姓駕駛駕車行經西區精誠路時，疑因在車內與妻子爭吵，竟駕車衝撞一部倒放在路邊的機車，戴著安全的騎士連忙抓住汽車車窗制止，一旁還有人大叫「不要這樣」、「趕快報警」。

沒想到，BMW不但未停止，又接著倒車、二度衝撞該機車，坐在副駕駛的林妻則大喊「你們後退」，BMW駕駛隨後駕車逃逸。

警方獲報後出動圍捕，最後在西區民權路上一間超商發現該部肇事車輛，並將駕駛及原本坐在車內的女子從超商帶出，當時，男駕駛右小腿有傷口且上衣有血跡，女子則走路搖搖晃晃，2人都被帶回派出所調查。

夫妻口角 男蛇行亂撞3機車遭殃（中天新聞）

(中時 )