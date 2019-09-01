大陸鷹派媒體《環球時報》昨日報導，香港眾志秘書長黃之鋒在銅鑼灣被警察「抓獲」，並附上貌似黃之鋒的男子被警方帶走的短片，不過最後證實為烏龍一場；對於《環球時報》記者的誤報，環球時報總編輯胡錫進在微博貼文，針對誤報黃之鋒在銅鑼灣被捕致歉。

胡錫進在微博發帖致歉，表示記者當晚在銅鑼灣採訪時，目擊疑似黃之鋒的人被捕，記者向在場兩名人士求證，兩人都表示是黃之鋒，記者隨即發稿，但隨即有人質疑被捕的不是黃之鋒，記者向香港警方求證，並要求先刪去原稿，警方其後回覆，被捕的不是黃之鋒。

胡錫進強調，這個錯誤不是惡意的，是在混亂當中的技術型別差錯，又稱記者對出錯非常難過，已經要求他汲取教訓，又強調這個錯誤，不是惡意，是在混亂中的技術性差錯。

胡錫進表示，他本人也在香港，他為錯誤承擔總責任，承諾《環球時報》將繼續堅持客觀、公正原則，準確報道每件事。

(旺報 )