「郭柯王」就應是否會結盟參選？前立法院長王金平今天出席姜太公聖誕千秋祝壽大典時，話說得很玄；王金平說，有道者則得志，無道就應該要加以推翻，所以只要是志同道合，又能夠同心協力，來組成另外一股打敗其他，不屬於有道的一個勢力的話，我相信這是人民所樂見，也是人民所期待的。

記者追問王金平，國民黨跟高雄市長韓國瑜屬於「有道」的一方嗎？王金平強調自己不批評，但是歷史上是這麼寫的，違反自然、違反道理、違反法則的，就是無道。傷害人民利益的，就是無道，「我不批評喔！」

至於目前王金平的連署達到幾份？王金平則說自己沒有設定目標，連署是朋友自動自發的，沒有做系統性安排。主動替王連署的北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，目前他連署1個月左右，已經累積10萬份，他知道還有很多人在幫忙連署，「如果像我這樣，10個人就做100萬了。」

若連署格式與中選會公告不符該如何處理？王金平則表示，早就設想到了，民進黨希望維持民調比國民黨高的狀態下去，就不希望有第三者出來，會不會出奧步他不知道，不過到時候也有可能連署不算，40天左右的連署來不及。

王金平也坦言現在要連署也比較困難，因為國民黨有自己提名了，民進黨也有自己提名的，連署還要身分證影本，大家都比較顧忌，「我連署這麼多有用嗎？我不敢講說用的著，我也不敢講說我會去用，所以一切我講說順其自然，我剛才不是講嗎？道就是自然，這個自然就是整個宇宙的大自然，道就是大自然的根源，道就是整個宇宙中間運行的法則，是法則，所以一切順其自然走，就是順因緣走。」

至於聯盟有沒有聯絡親民黨主席宋楚瑜？王金平說沒有，沒有，不過宋是他非常尊重非常敬佩的，友誼非常深厚，「心意是相通的。」

(中時 )