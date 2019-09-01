國民黨提名總統參選人高雄市長韓國瑜，9月1日走訪彰化展開寺廟之旅，上午到伸港鄉福安宮參訪，由彰化縣立委柯呈枋、林麗蟬、議長謝典林、國民黨彰化縣黨部書記長劉淑芳出席陪同，現場受到彰化鄉親熱情簇擁，大呼韓國瑜凍選。
韓國瑜指出，福安宮是當地信仰中心，一個地方的凝聚力，具有神聖任務，彰化縣工商業繁盛，台中、彰化、南投、雲林、未來可以區塊發展、一起團結、一起衝刺，帶動中部發展。
韓國瑜說，1隻鳥要2個翅膀，立委、總統分別是各一邊的翅膀，要湊成一對才能飛，他推薦立委柯呈枋在中央爭取地方預算，與縣長王惠美通力合作，幫彰化縣改善財政困難，為人民創造福祉。
韓國瑜彰化宗教之旅所到之處，支持者相當熱情，一早福安宮廟宇廣場湧進逾千人以上、攤販聚集，人潮幾乎佔滿整個廟埕，廟方則贈送粽子、青蒜，預祝2020年總統大選韓國瑜「包中」、「凍蒜」，有全家大小，揮舞韓國瑜「大旗」進場，來自彰化的瑜珈姐，準備2000顆茶葉蛋，分享給在場民眾。
(中時 )
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