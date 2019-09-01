「不老男神」林志穎與模特兒辣妻陳若儀結婚結婚9年、育有3子，婚後夫妻倆在社群上大多分享孩子們的生活點滴，對夫妻感情的部分卻是相當低調，但從貼文、照片的小細節中，可以感覺到兩人感情相當甜蜜，林志穎最近又開啟寵妻模式，帶老婆遠赴義大利來趟浪漫之旅，沒想到陳若儀在羅馬照慣例拍下美照，竟讓眾人大驚失色，尷尬叮嚀坐這拍照其實觸法，罰款最高恐破萬。

男神林志穎寵愛嬌妻，最近帶著老婆到義大利度假，到了羅馬，免不了到知名浪漫景點「西班牙階梯」走走，此地點赫赫有名，是經典電影《羅馬假期》的取景地，女神奧黛莉赫本拍攝本片時，曾在這留下讓人難以忘懷的倩影，陳若儀在IG貼出照片，曝光了跟老公林志穎來此朝聖，還附上了到此一遊的網美照。

照片中，陳若儀穿著簡單白T與牛仔熱褲，還戴著墨鏡、黑色漁夫帽稍微遮擋熱情的陽光，她燦笑坐在西班牙階梯上拍下美照，一雙白皙長腿好吸睛，老公林志穎則是在階梯前打卡並拍跳躍照以資紀念，然網友看了卻皺眉，表示這地方「禁止坐著」，原來是羅馬政府為了保護古蹟，從今年8月開始祭出法規，不能在古蹟坐下、逗留或吃東西，也不能在噴泉沖涼洗澡，違者最高可罰400歐元(約1萬4千元台幣)，而「西班牙階梯」是執法重點區域之一，當地警察嚴格執行勤務，一看到馬上會來勸導、開單，盼旅客能愛護古蹟。

而被提醒坐古蹟觸法後，陳若儀也很快在IG貼出道歉文，「原來羅馬政府從今年8月開始，為了保護古蹟，祭出新法規是不能在古蹟坐下、逗留或吃東西，也不能在噴泉沖涼洗澡，違者最高可罰400歐元(約1萬4千元台幣)」，也承認自己昨天在西班牙廣場階梯坐著拍照是不良示範，對此感到抱歉，也提醒眾人「大家下次來旅遊要記得喔」。

(中時電子報)