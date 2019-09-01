韓國瑜接受媒體聯訪強調黑韓應該適可而止。（吳建輝攝）

韓國瑜至鹿港天后宮參拜，離開時廣場幾乎擠爆。（吳建輝攝）

韓國瑜到彰化宮廟走透透，一大早全台各地的韓家軍就在鹿港天后宮廣場聚集。（吳建輝攝）

天后宮廣場出現許多販售國旗小物的攤商。（吳建輝攝）

國民黨總統提名參選人韓國瑜，今赴彰化走訪宮廟，第一站來到彰化最有名的鹿港天后宮，來自全國各地的韓粉擠爆現場，一度有人因過度推擠昏厥，媒體聯訪不得調整地點移至廣場外牌樓，面對郭台銘可能參選，是否影響選情？韓低調不回應，僅強調國民黨是一個團結的大家庭。

韓國瑜表示，今天到鹿港來我們台灣開台最古老的天后宮拜媽祖，我相信所有廣大的人民都是一樣的，希望內心安靜，國泰民安、風調雨順，台灣一切都非常美好，站在天后宮的門口我們祈禱，政治上的紛紛擾擾，亂七八糟的這些現象可以適可而止，希望所有台灣人民能夠珍惜不容易的民主自由，以及可貴的一切，不要再造謠抹黑。

被問到郭台銘參選是否會影響選情？韓國瑜避談，只表示國民黨是一個大家庭，歡迎郭台銘董事長能夠繼續在國民黨這種團結的陣容裡面，一起努力打拼2020年，讓台灣安全、人民有錢。

高雄市長韓國瑜今天拜訪彰化，上午10點從鹿港天后宮開始，預計走訪八間彰化指標性的宮廟，鞏固宗教票意味十分濃厚；而時逢假日加上鹿港天后宮香客本來就絡繹不絕，讓不少韓粉早早就來報到，現場也因民眾與媒體不斷推擠，引發廟方人員不滿，差點造成衝突，最後在地方民代的協調下，才讓韓國瑜的參拜儀式順利進行。

彰化縣長王惠美、議長謝典林、立法委員林立蟬、柯呈枋、立法委員參選人蕭景田、彰化縣議員曹嘉豪、劉淑芳、鎮長許志宏，前台北縣長周錫瑋等人皆到場陪同；而韓國瑜預計中午會到彰化縣議會新大樓，參加議長謝典林所舉辦的地方建設座談會，王惠美縣長、藍營議員、代表會正、副主席和地方社團領袖都會到場，凝聚藍營大團結的氣氛。

首站鹿港天后宮！韓：我昨天掛了，今天又一尾活龍！

(中時 )