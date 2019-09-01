為力拚2020連任，民進黨今舉行全國授證大會儀式，由總統蔡英文頒發證書給全國各競總幹部。由於日前全國競總決策會議召集人洪耀福親自南下，邀請遭開除黨籍的台南市議長郭信良任台南市的小英後援會總會長，引發新系議員梁文傑砲轟。對此，競總決策會執行長沈發惠表示，身為候選人爭取所有黨派支持是天經地義，「不會因為你是國民黨的，就不要你這張票」。

蔡英文競選總部辦公室已開始運作，今選在星靚點花園餐廳舉行授證儀式，但全程不公開。全國競選總部在民進黨初選後就陸續整合，目前有行政院前副院長林錫耀、民進黨前秘書長洪耀福、前立委沈發惠擔任主要餐盤手，台北市黨部前主委黃承國則任台北競總主委。

沈發惠表示，蔡英文這一兩個月走訪各縣市，籌組競總、整合社會力，今天等於是把先前工作告一段落，授證儀式後全國各競總將展開；組織是傳統陸軍，但選戰不是只有靠組織，但是最基本的螞蟻工兵，更深入到每一個角落。

此外，對於找郭信良擔任台南市小英後援會總會長引發黨內非議，沈發惠表示，總統或立委的全國選戰，大家在爭取選民支持時不會區分政黨，「不會因為你是國民黨的，就不要你這張票」，強調，身為候選人爭取所有黨派支持是天經地義。

林錫耀說，今年選舉和以往不同，網路的影響力越來越大，傳統的地方組織戰必須適應社會潮流，以及民眾喜歡網路的習慣，所以授證儀式中除了檢討激勵，他也會向各地競選幹部，透過網路傳播及動員的重要性。

至於授證儀式不公開，林錫耀說，民進黨現在當家執政，雖然是假日但選舉事務還是關起門來好好研討就好，不必讓國人覺得選戰又開始，因為國人大多覺得執政者好好把事情做好，這才是最重要的事。

黃承國表示，蔡英文在台北市的支持度非常高，在上次大選拿到52％支持度，會以52％為目標，強調有信心超越；下周二提名小組會再開會討論艱困選區力未提名，並於周三送中執會討論，表示不會再流會。

黃承國說，中執會流會不是刻意的，因為中執委有很多都是立委跟縣市長，加上可能有些執委待的縣市比較遠，且他們都已經提名完畢，他想黨中央應該會動員他們來開會。

(中時 )