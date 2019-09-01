苗栗縣政府長照中心與頭份為恭醫院合辦國際失智症月系列活動。〔謝明俊攝〕

苗栗縣政府長照中心與頭份為恭醫院合辦國際失智症月系列活動，邀請羅越導演帶來微電影「最後的記憶」來提醒年青人重視失智症議題。〔謝明俊攝〕

苗栗縣政府長照中心與為恭醫院合辦國際失智症月系列活動

依據世界衛生組織統計，全球每3秒鐘就新增一名失智症個案，目前全球失智症人口為4，680萬人，到了2025年預估人數將高達1億3，150萬人。而全苗栗地區罹患失智症者推估有7千200多位，一旦罹患就需要更多社會資源投入照料，苗栗縣政府長照中心特別與頭份為恭醫院合辦國際失智症月系列活動，呼籲社會重視失智症議題。

醫學專家指出，失智症大致分為神經退化及血管性2類，神經退化性失智症以阿茲海默症最常見，另因腦中風或慢性腦血管病變，造成腦部血液循環不良，導致腦細胞死亡造成智力減退的血管性失智症，是造成失智症的第2大原因，因此，預防心血管疾病可以降低罹患失智症風險。

為恭醫院精神醫療科副院耳黃照指出，失智症是一種退化性疾病，並非一般老化，民眾不可認為人老了就會「老翻顛」而忽略家中長者罹患其它疾病的可能。而苗栗縣長照中心強調，一旦罹患失智症就需要更多的人力和資源來照料失智症者，失智照顧是條漫漫長路，社會支援更是扮演重要角色。

苗栗縣全縣目前有88，977名老人，推估有7千200多名疑似、確診的失智症者，對於照失智症者，苗栗縣長照中心以及為恭醫院失智症共同照護中心長期來投入相當心力，因此在9月國際失智症月，共同舉辦國際失智症月系列活動，首場研討會並邀請導演羅越帶來他所拍攝的微電影「最後的記憶」，以年輕人也會得失智症為題，提醒民眾重視失智症議題。

羅越表示，他之所以會選擇這個議題，就是看見家中阿公罹患失智症，母親辛苦照料過程，希望透過這部微電影，讓年青人看見失智症的議題，付出更多關心。

(中時 )