陸21選手挑戰划艇橫度瓊州海峽 13:062019/09/01 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 9月1日，海南首屆皮划艇橫渡瓊州海峽挑戰賽在海口開賽，21名來自大陸內地及澳門的選手一同冒雨挑戰皮划艇橫渡瓊州海峽，預計耗時4-5小時。瓊州海峽位於廣東雷州半島與海南島之間，南北寬度約30公里，水質、水溫等條件較佳，是亞洲長年適宜舉辦大規模公開水域競技比賽的海峽。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 9月1日，海南首屆皮划艇橫渡瓊州海峽挑戰賽在海口開賽，21名來自大陸內地及澳門的選手一同冒雨挑戰皮划艇橫渡瓊州海峽，預計耗時4-5小時。瓊州海峽位於廣東雷州半島與海南島之間，南北寬度約30公里，水質、水溫等條件較佳，是亞洲長年適宜舉辦大規模公開水域競技比賽的海峽。 (旺報 ) #海峽 #瓊州海峽 #瓊州 #皮划艇 #選手 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際技能競賽 台灣選手勇奪5金5銀5銅23優勝 09:142019/08/28 財經 日代表隊擔心反日 不穿制服赴韓挨批 13:262019/08/29 國際 12強》旅美台將見王建民超興奮 馮勝賢看好江少慶 14:002019/08/29 體育 美網》遭資格賽選手狙擊 前球后爆冷出局 11:152019/08/30 體育 結伴飛台海空域 美軍機在忙什麼 15:462019/08/30 軍事 海峽兩岸青年中醫藥傳承創新論壇暨道地藥材臨床應用論壇在昆明召開 08:092019/08/31 兩岸 新店萌寶抓周及爬行比賽 39位小選手萌翻天 13:302019/08/31 生活 11縣市選手串連 為全運會宣傳 14:222019/08/31 生活 兩岸舞蹈交流 侯友宜期許：友誼代替競賽 17:442019/08/31 生活 日月潭公開水域錦標賽 競賽組冠軍出爐 07:482019/09/01 體育 體育熱門新聞 美網》大坂直美弄哭對手 觀眾卻讚爆 - 體育 MLB》這才是我！陳偉殷4局好投超爽 - 體育 MLB》洋基為何不挑戰？還好有再見轟 - 體育 NBA》霍華變了？積極開發三分新武器 - 體育 42秒KO！張偉麗勇奪UFC女子冠軍 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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