9月1日，海南首屆皮划艇橫渡瓊州海峽挑戰賽在海口開賽，21名來自大陸內地及澳門的選手一同冒雨挑戰皮划艇橫渡瓊州海峽，預計耗時4-5小時。瓊州海峽位於廣東雷州半島與海南島之間，南北寬度約30公里，水質、水溫等條件較佳，是亞洲長年適宜舉辦大規模公開水域競技比賽的海峽。

(旺報 )