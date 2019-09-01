鴻海集團創辦人郭台銘（見圖）1日出席青溪教育研究院菁英班活動，發表專題演講。會後郭台銘受訪時表示，如果要找人一起經營中華民國的未來，侯明鋒院長絕對是一個非常合適的人選。（劉宗龍攝）

鴻海集團創辦人郭台銘（見圖）1日出席青溪教育研究院菁英班活動，發表專題演講。（劉宗龍攝）

鴻海集團創辦人郭台銘(左)、侯友宜二哥侯明鋒（中）、新北市長侯友宜（右）。(圖/合成圖，本報資料照)

鴻海創辦人郭台銘今天受邀到青溪總會發表演講。日前新北市長侯友宜的二哥，高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒被點名是郭台銘的副手口袋名單之一。對此，郭台銘今天稱讚侯是合適人選，但很多事都見光死，還直接對在場媒體說，「你們想要促成應該什麼都不要做，就容易促成，每天堵麥，他們想出來就有困難。」

郭台銘說他自己直到今年3月才知道侯明鋒是侯友宜二哥，他本來就跟永齡癌症基金會有合作，特別是對乳癌的研究，侯是永齡癌症基金會在南部地區最主要合作夥伴，直到今年三月給他頒獎時，有人才私下告訴他，他是侯友宜的二哥。

對於是不是找侯當副手，郭台銘說，如果要找個跟他一起經營中華民國未來，「我覺得他絕對非常合適」，但很多事情都見光就死，他會在最短時間內去看他，但媒體一定下午就去問侯院長跟侯市長，「你們要促成就應該什麼都不要做，就容易促成，每天堵麥，他們想出來就有困難。」

郭台銘說，台灣40歲以下患乳癌的機率，高於歐美24％，這個大數據一直沒公布，「如果有天我做中華民國總統」，他一定會跟侯合作，不管侯是不是要出來在政治上為大家服務，但那塊領域，他是世界權威。

郭台銘說，一個好醫生可以在他的領域救人，也可以像台北市長柯文哲在政治上救國，這樣好人才應該珍惜尊重讓他有最大發揮機會，「我對他是尊敬還是尊敬，侯市長有這麼好的二哥，他們家有非常好基因DNA，才有這麼好兄弟。」

(中時 )