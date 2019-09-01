◎騎趣大漢溪 低碳遊大溪

2019綠色生活悠遊節系列活動「騎趣大漢溪」昨登場，吸引超過500組民眾報名參加「綠能趣味三鐵」，民眾攜家帶眷，透過騎鐵馬、步行、公車等綠能運具，造訪大溪歷史街區，以及大漢溪沿岸的生態景點，用不同方式看見大溪的生態景觀與工藝文化之美。

◎苑裡稻田彩繪 貓裏喵吸睛

苗栗苑裡稻田彩繪新圖案亮相！今年二期作主題配合苗栗縣政府將於11月初舉辦「苑裡米食季」活動搶先預告，融入苗栗縣代表吉祥物「貓裏喵」頭戴斗笠、手拿鋤頭象徵農夫意象，徜徉於稻田中，模樣十分可愛吸睛，苑裡鎮農會表示，登上觀景台可一覽無遺，開放時間為每周二至周日上午9點至下午4點半，周一公休。

◎恆春慢遊 10月賞鷹季登場

恆春半島生態旅遊發展有成，進而也帶動觀光新願景，不少業者有共識朝「慢遊」進攻，盼藉由提升度假感、拉長遊客留下的時間，改變半島的旅遊取向，而墾管處也看好「慢的發展」，10月登場的賞鷹季將首次與旅宿業、商家合作，豐富20餘天的活動內容。

◎橋聳雲天綠雕園區 南投打造新亮點

曾獲選公路八景第1名的國道6號國姓高架橋，南投縣政府將耗資2668萬元設置「橋聳雲天綠雕園區」；28日南投縣長林明溱由立委馬文君等陪同實勘，要求強化增設休息據點、營造四季楓紅、落羽松及水環境等特色規畫，打造出南投縣最亮麗的新景點。

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(中時電子報)