高市環保局首度大舉對外招募清潔隊員，吸引12498名考生報考，擠爆考試現場。（袁庭堯攝）

高市環保局首度大舉對外招募清潔隊員，術科考試競爭激烈。（袁庭堯攝）

高市環保局破天荒首次對外招募清潔隊員，競爭超激烈，1日上午術科測驗「25秒垃圾分類」考驗頭腦反應及身手敏捷度，拼快也拼正確率。12498名考生中，年齡最低僅16歲、最高64歲，錄取後每月起薪加獎金可突破4萬元。對於取消加分制度，不少考生大讚「公家機關考試本該公平競爭」。

參加術科考試的人數眾多，應試人龍一度環繞考場兩圈。考試時間從早上8點20分開始，預計要到晚上8點才能消化完畢。高市環保局此次開出一般隊員及駕駛兩種職缺，預計錄取193人、備取476人，錄取率不高，清潔員僅1.5％，駕駛也才3％。年紀最小考生為16歲、有10多位，60歲以上高齡考生有59人、最高年齡64歲。研究所學歷考生也有193人，其中不乏具有美國名校碩士學歷考生。

此次考試筆試佔總成績40％，術科佔總成績60％。術科考試為垃圾分類，應試者須在25秒內，將一大箱混雜的垃圾，快速撿出並投擲至鐵罐、寶特瓶、鋁罐、鋁箔包、紙餐具等五個箱子中。投對一個物件可得2分，投錯要倒扣。若要達到滿分、一秒需答對4題，現場不時出現緊張掉滿地、投錯箱的情況發生，這也讓考生的分數落差極大，不及格至99分者都有。

家庭主婦許小姐報考清潔車司機，為此她事前還特地考取大貨車職業駕照，希望能成為第一個清潔車女駕駛。（袁庭堯攝）

曾凱琳懷孕6個月，挺著孕肚仍身手矯健應試，希望覓得穩定工作。（袁庭堯攝）

環保局表示，此次考試比照國家考試規格，術科考試選擇垃圾分類，因為「正確分類」是清潔隊員的基本能力，能降低後端回收廠的除錯負擔。

此次考試，市府在一個禮拜前緊急宣布取消現職臨時人力的加分保障措施，一度引爆爭議，但現場考生卻大讚此舉讓考試更趨公平。

年近50的家庭主婦許小姐為了報考清潔車司機，事前還特地考取大貨車駕照，希望一圓司機夢。33歲紀先生陪伴在私人企業上班的老婆考試，為了讓老婆安心、自己也參加考試。他表示，工作不在乎辛苦，也不要計較辛苦。對於取消加分的決策，他認為公家機關考試能夠落實「公平競爭」，給予極高肯定。

27歲龔能敬為輔英大學環工系畢業，現職為環保局臨時清潔人員，他認為清潔隊工作一天下又累又臭，但有成就感。他認為，自己身為清潔隊臨時人力已經具備熟悉優勢，取消加分很公平也很正常。27歲曾凱琳懷孕6個月，家中已有一歲多的幼兒，原本做網拍包裝工作，但為了分擔家計，挺著孕肚仍身手矯健，充滿自信。

高市環保局清潔隊考試結果9月16日放榜，錄取人員預計11月即可正式上班。

(中時 )