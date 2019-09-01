中央警察大學1日舉辦「慶祝83周年校慶典禮」，行政院長蘇貞昌除親頒獎給6位傑出校友，也感謝警察一天24小時風裡來、水裡去，越危險越往前走，他也提到酒店鬧事者不該只用社維法，下令修法，絕不能讓警察空忙一場，呼籲警大生能夠抵抗誘惑、持續自我精進。

蘇貞昌說，「警察」這兩個字，戰戰兢兢、兢兢業業，一天24小時風裡來、水裡去，最危險時大家往安全的地方躲，警察卻要撐著鋼和盾牌往前走，但也因為有警察、消防、海巡等治安機關持續不斷努力，才能讓警察在民眾心目中的好感不斷地提升、創歷史新高，像是今年新生考試全國逾3000人報名，只擇優錄240位，特別要跟新生們恭喜。

蘇貞昌也舉嘉義民雄警匪槍戰、刑事局跨海救回遭伊拉克女婿帶走的1歲幼童為例，如果不是警察平日努力、認真學習、精通外語，做好國際聯繫，以及良好的組織默契、團隊同心合力，「這個小孩哪能回到母親的胸懷！」他認為這是制度性、知識性、組織性三方面連接而成的。

蘇貞昌也提到，他獲悉在酒店、夜店前鬧事的壞人，只能用《社會秩序維護法》處罰金、罰鍰，立即請內政部長修改相關《刑法》規定，讓警察不會空忙一場，讓制度能發揮效力。而當在高速公路執勤的警察被撞傷亡，他也立刻動用第二預備金購置有防撞設置的大卡車，保護警察同仁的安全，從制度、政策、資源面全力支持。

「但一切的一切還是在人！」蘇貞昌期許警大生在校園能得到知識面的長進、制度面的了解，最重要的是人格的養成，呼籲警大生畢業後擔任長官要以身作則、提攜後進、身先士卒，更要有志氣，要能夠抵抗誘惑、自我精進。

蘇貞昌也親自頒獎表揚警大第16屆傑出校友，包括內政部警政署副署長蔡蒼柏、保安警察第一總隊總隊長陳福榮、法務部矯正署台南監獄典獄長郭鴻文、內政部人事處處長謝松熏、內政部消防署副署長蕭煥章、海洋委員會海巡署偵防分署分署長張忠龍等6人。

(中時 )