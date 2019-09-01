李佳芬與徐榛蔚替花蓮競選總部揭牌，現場支持者嗨到最高點，高喊「韓國瑜凍蒜」。（王昱凱攝）

今日花蓮韓國瑜競選總部正式揭牌，支持者不畏高溫，一早便將現場擠得水泄不通。（王昱凱攝）

「一枝穿雲箭，千軍萬馬花蓮現」，韓國瑜夫人李佳芬代夫上陣，於1日來到花蓮縣民眾服務社，與縣長徐榛蔚等人一同揭開全國第一個藍營執政縣市韓國瑜競選總部。李佳芬表示，心疼丈夫一心為民，卻飽受抹黑攻擊，呼籲大家要支持真正做事的人。

花蓮縣長徐榛蔚與李佳芬1日上午於花蓮民眾服務社正式為競選總部揭牌。即便豔陽高照，但支持者不懼高溫，一早便湧入服務社當中，李佳芬與徐榛蔚於11點到場展開揭牌儀式氣氛達到最高點，這一揭不僅揭下總部字牌，也揭開花蓮希望與曙光。

李佳芬表示，非常喜歡花蓮，常偷偷與家人前來度假。今年6月造勢時，曾與韓國瑜駕車自花蓮，一趟路來回就花了14個小時，此次自北迴前來也是耗費不少時間，深刻體會花蓮交通的不便，也才知道花蓮人渴望安全回家訴求的重要性。

「為後代子孫開一條路」，李佳芬提到，近日韓國瑜不斷遭到抹黑與抨擊，非常心疼丈夫一心為民卻受到鋪天蓋地的攻擊。深知花蓮交通不便的韓，提出環島高速公路與中橫高速公路的構想，卻接受來自各方的批評，但國外技師曾表示，這類的工法在歐洲與大陸都是很常見的，特定人士卻因反對而反對，阻礙台灣發展。

為人母的李佳芬為下代感憂心，她沉痛的提到，現代的年輕人看不的到希望，青年深愛台灣，但絕望的薪資與政治環境，卻成為青年回台的阻礙，「薪水直接少一個零」，台灣人不怕吃苦、也不是不努力，最怕的便是沒有希望，韓無欲無求，只求台灣更好。徐榛蔚也提到，綠營執政3年多，台灣不進反退，是時候選出個真正會做事的人了。

(中時 )