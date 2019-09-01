李愛綺、茵芙、Juile、Terry、甄莉近日錄衛視中文台《一袋女王》，大聊另一半用一句話讓自己成為瞬間引爆的人肉炸彈。李愛綺透露年初邀請朋友來家中做客，送客時，朋友對老公大誇李愛綺懂事又得體，不僅歌喉好還會幫忙家裡事業，真的找不到這樣好的人，結果李愛綺老公秒回，「喜歡嗎？要買嗎？買1送9喔。」讓她一聽狂冒火。

李愛綺表示，當初要跟全家9個人一起住，是經過兩人討論，老公願意才執行的，但他現在講這種話，好像她的9個家人是拖油瓶似的，讓她相當生氣，送完客人她立刻跟老公大吵一架，雖然他覺得只是開玩笑，但卻讓她氣到不行。老公的「幽默」不只這一樁，還有一次他的健身房開幕邀請很多朋友，開店時間點剛好遇到美國總統川普當選，老公的朋友詢問李愛綺看法，沒想到老公又說：「她沒念什麼書，問她沒有用。」讓她瞬間整把火燃燒，無法接受他的說法。

茵芙難得休假補眠卻被念不做家事。（衛視中文台提供）

茵芙則提及近日拍八點檔，每天只睡3、4個小時，好不容易撐到可休完整周日的日子，她決定大睡特睡，把計畫跟上班族老公討論，對方贊同出門跟朋友玩，沒想到老公晚上回來後，竟開始數落為何沒做家事，還質問，「你是不是一整天都沒做家事？」最後甚至對她說出，「怎麼不和你姊學，人家也有在上班。」讓茵芙聽完怒火中燒，想說「你自己不是在外頭玩一整天嗎」。

(中時 )