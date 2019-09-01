831示威港九新界、地上地下的水火警民衝突，水炮車和汽油彈在多處交戰，警方和示威者在港鐵站激戰。其中警方在太子站的拘捕行動受到非議，警察公共關係科高級警司余鎧均凌晨開記者會表示，警方在太子站拘捕40人，罪名包括參與未經批准集結、刑事毀壞及阻礙警務人員執行職務等。有激進示威者破壞港鐵旺角站設施後，到月台乘車離開時換衣「喬裝市民」。另有兩名警員在維園因被暴徒襲擊，「嚴重威脅生命，各自向天開了一槍」，即一共向天開了兩槍示警。

余鎧均今凌晨3時15分開記者會開頭形容香港經歷一場浩劫。大批激進示威者四處破壞、設置路障、堵塞馬路，剪斷交通燈訊號，「激進示威者又向警察潑腐蝕性液體，燒穿同事衣物。」下午5時30分開始，他們向立法會、政府總部、警察總部擲汽油彈，又有人在橋上向下面的警員擲汽油彈，燒着路上的水馬，留下火種。晚上更有人把球場看台架和雜物混合焚燒，傳出兩次爆炸聲，火焰高至行人天橋，橫跨多條行車線，觸及鄰近建築物。下午8時15分，當警察驅散人群至崇光百貨時，大批示威者向警方投擲汽油彈及磚頭，以及焚燒雜物。

港鐵方面，她說，激進示威者闖入港鐵站大肆破壞，在旺角站用大槌打爛控制室玻璃、用硬物破壞及用油漆塗黑售票機屏幕，並拆毁入閘機閘門。在太子站昨晚約10時40分，車廂內有身穿黑色衫、戴防毒面具示威者與車內數名較年長市民爭執，之後雙方打鬥，其間示威者曾用硬物、雨傘、水樽擲向車內市民，更有示威者用滅火筒向車內噴煙霧，警方立即調派警員到站內，制止暴力事件惡化，並且作出拘捕。

提到警員在維園向天鳴槍，余鎧均證實，昨晚9時左右，曾有兩名警員在維園向天開槍，當時有數十名「暴徒」挑釁及衝擊幾名喬裝警員，又意圖搶去他們的手提電話，引起拉扯，警員警告無效，向天開一槍示警；後來有數十名「暴徒」使用長鐵枝、竹枝、汽油彈、磚頭等攻擊性武器，攻擊附近警員，其中4人退到維園噴水池附近，再被三四十人包圍襲擊、瘋狂襲擊，警員生命受嚴重威脅，晚上9時10分向天開了一槍示警。

(中時 )