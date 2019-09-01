澳洲8月中起接連發現超市盒裝草莓被藏有釘子和螺絲，另外葡萄乾也發現藏有刀片，令民眾擔憂去年9月爆發的草莓千面人事件再度重演。

澳洲民眾再度在盒裝草莓內發現釘子、螺絲，引外界疑慮草莓藏針千面人事件再度重演。

綜合第7頻道新聞網（7 News）、澳洲新聞網（News.com.au）等澳洲媒體報導，上月中澳洲民眾接連在超市盒裝草莓中發現釘子與螺絲。15日，一名居住在南澳阿德雷德（Adelaide）近郊的婦人自超市購得一盒草莓，她回家將草莓切片、準備製成奶昔，突然發現草莓內藏有一支釘子。另一起事件發生在東岸大城雪梨，一名男子也在超市盒裝草莓中發現異物，他說從超市買回盒裝草莓後，發現其中一顆看起來怪怪軟軟的，他嘗試咬下後咬到一個硬物，拿起來看發現是螺絲。

WATCH: A northern suburbs woman says she found a nail inside a strawberry punnet, sparking a police investigation. Hear from her TONIGHT in #9NewsAt6 pic.twitter.com/wqwylkTHd8 — Nine News Adelaide (@9NewsAdel) August 20, 2019

For the second time in less than a week, a shopper claims they've been targeted by someone tampering with strawberries. #7NEWS https://t.co/gb7syPjNm7 — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) August 26, 2019

無獨有偶，布里斯本（Brisbane）一名少女在超市販售的優格葡萄乾盒子內也發現一小截剃刀刀片，少女母親說，葡萄乾包裝盒事前沒有被拆封痕跡。

Sunbeam says metal blade found in sultanas ‘originated outside production’ https://t.co/M1dLVh3O5W pic.twitter.com/QNL1Eez7o8 — Online Articles (@OnlineArticles_) August 29, 2019

澳洲當地警方目前將這幾起事件視為單一個案，不過並未排除食物「意外汙染」的可能，警方說目前沒有看到其他類似案件，但同時也呼籲民眾提高警覺，後續有可能會有模仿效應。

澳洲近期接二連三發現超市食品內藏有尖銳利器，令人聯想到去年9月爆發的草莓藏針千面人事件，當時據信一名50歲婦人挾怨報復，起頭將針埋入草莓內，事件後續愈滾愈大，引起模仿效應，至2018年底，全澳洲共發生上百起草莓藏針事件。

該起事件在當時重創澳洲農業，每盒草莓售價慘遭腰斬，農人被迫倒掉數千噸草莓。

(中時電子報)