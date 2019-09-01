蕭敬騰（老蕭）8月31日完成2場「娛樂先生」香港站演唱會，會後慶功宴上，聊起金鐘獎日前公布入圍名單，老蕭以《聲林之王》與林宥嘉、LuLu入圍本屆「綜藝節目主持人獎」，老蕭坦言內心並沒有特別開心，謙稱自己只是串場角色：「但也不會不開心，我只覺得這一切是在開玩笑！我到底做了什麼？明明沒有做什麼，感覺我就是在湊人數吧，我跟你們講，我用性命擔保我不可能得啦！如果真的得，也是Lulu的功勞，跟我無關，而且還有那麼多主持前輩，我們要比什麼？」不過他對自己的戲劇作品《魂囚西門》未能入圍有點失望，「這部還是跟碧婷合作，不過沒關係啦，總而言之，我自己是很喜歡這部作品。」

他心目中的女神偶像關之琳第二場坐台下觀賞，老蕭事後開心表示和關之琳是在上海的一場代言活動上認識，他說：「當時和周渝民見到她好興奮，開心地要求跟她合照，對我們而言她就是女神。」時隔4年再度站上紅館，老蕭趁空檔跑去打籃球，還巧遇4年前一起打過球的球友，他笑說：「緣分真的很奇妙，有幾個人跟我說4年前就曾一起打過球，老實說我沒有印象，唯一不變的是我一進去又下雨了。」

問他淋雨打球不怕感冒影響演出？老蕭淡定表示：「那就趕快洗澡囉！」這次到香港開唱，除了他的乾爹乾媽向華強夫婦坐台下相挺，向華強的兒子向佐也於第二場時，和未婚妻郭碧婷到場欣賞，再加上從台灣飛去香港的小禎等親友團支持，讓老蕭直呼感動。

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