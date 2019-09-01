場邊攤位眾多，還有棒球與籃球等運動闖關遊戲。（謝瓊雲攝）

彰化國民體育日、就是i運動上午在鹿港鎮立體育場，健身教練潘若迪（前）、彰化縣長王惠美（中）帶領全場婆婆媽媽

就是i運動！彰化國民體育日1日上午在彰化縣鹿港鎮立體育場登場，知名舞蹈老師潘若迪領軍進行有氧舞蹈熱身運動，與彰化縣長王惠美，帶領全場充滿熱情的大小朋友、社區媽媽，一起舞動肢體展現自信活力。

王惠美頒獎表揚14位在縣內默默耕耘、大力推動社會體育的有功人員及團體，感謝這群體育夥伴推動全民運動不遺餘力，促使彰化縣的運動風氣日益盛行。

王惠美表示，「美好彰化、希望城市」，擁有健康的身體追求財富才有意義，就是i運動的活動目的是希望大家暫時遠離3C產品，走出戶外運動；運動可以是欣賞專業球員們的運動賽事，也可以是在日常生活中，簡單走路、跑步動一動，流流汗就能促進身體健康。

王惠美說，縣府今年從10月至12月舉辦馬拉松嘉年華，串聯7場各具特色的馬拉松賽事，例如傳承傳統文化的二水跑水節、田野風光的田中馬拉松、古蹟巡禮的鹿港馬拉松，還有公益馬拉松等不同主題，歡迎全國民眾依照時間、體力選擇場次參加，讓身體更健康，也能深入走訪彰化鄉間，來彰化邊運動邊遊覽。

今天系列活動內容豐富多元，有「幼兒趣味樂樂足球比賽」、「運動巡迴指導團」及「身體組成檢測」、「社區展演」、「反毒宣導」及結合公益的「捐發票送好禮」等。另外現場還設置棒球、籃球等8個運動主題關卡，只要集滿5個闖關戳章，即可獲贈過關小禮品及元氣茶葉蛋；憑2張未過期發票可兌換限量摸彩券，有機會抽中美利達腳踏車1輛、Js max智慧型手錶1隻、無線藍芽運動型耳機2組，及美利達水壺20個等豐富好禮。

彰化縣政府指出，配合教育部體育署9月9日國民體育日，免費開放民眾使用運動場館，當天彰北國民運動中心，亦開放場館免費提供民眾使用並結合公益系列活動（以中心公告為準），歡迎喜愛運動的民眾多多響應利用。

彰化縣長王惠美頒獎表揚全縣推廣體育有功的14組個人、團體。（謝瓊雲攝）

彰化國民體育日、就是i運動上午在鹿港鎮立體育場熱鬧盛大登場，現場參與的小朋友high翻了。（謝瓊雲攝）

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