台北市長柯文哲（前右四）到雲林縣福田有機農場了解產地狀況，支持者送他青蔥及胡蘿蔔汁。（許素惠攝）

立委採仇恨式提名？柯文哲：順其自然

台北市長柯文哲上午前往雲林縣莿桐福田有機蔬菜農場，為台北市學校這學期開始每周1有機營養午餐了解產地狀況，針對外界質疑民眾黨為拉下藍綠席次，立委採仇恨式提名，回應「沒辦法，若吃到綠的，就說掩護藍的，若吃到藍的，就說對綠好，順其自然」。

民眾黨中常委林富男是南台灣觀光界大老，過去是支持謝長廷與呂秀蓮，如今被安排在高雄屏東規畫立委選戰，柯文哲說，該黨每個地方都會找人負責協調，既然訴求打破藍綠，藍綠就不是用人標準，完全看這個人適不適合，以個人能力來決定。

親民黨立委李鴻鈞批柯要該黨提名選總統，是在消費該黨。柯文哲表示，他是分析過了9月17日參選的路只有剩以時代力量及親民黨的名義，不會消費親民黨。

對於外界質民眾黨的立委提名充滿仇恨，是為拉下藍綠，柯文哲說不要這樣講，他說現在藍綠在各區都有提名人，該黨提名的人有時吃到藍綠，真的沒辦法，是外界過度解讀，因為吃到綠的就被說護航藍的，吃到藍的就說是對綠的好，有點麻煩，所以該怎麼做就怎麼做，未把藍綠當做思考模式，就是順其自然。而台灣社會有需要，政黨的產品能否符合台灣人的需要，一切依法行政，順其自然。

(中時 )