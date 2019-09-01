根據台北農產運銷公司統計，今（1）日批發菜價平均每公斤44.04元，是今年以來，除了7月17日受丹娜絲颱風將至預期心理影響之外，第二度站上44元的高峰。農委會農糧署表示，今日菜價攀升部分是受明日休市、承銷需求增加影響，但供應量有在恢復，下周因開學學校午餐需求較大，預估菜價會是平穩有上漲空間。

北農統計，今日台北市蔬菜交易量1210公噸，較昨日1166公噸增加44公噸，但平均價格44.04元亦較昨日42.83上揚，漲幅2.7％；北農表示，因明日休市，承銷需求持穩，交易市況平順，各菜種行情漲跌互見。

價格上漲菜種，包括大白菜昨日每公斤42.9元，今44.1元，漲幅2.7％；小白菜昨49.5元，今53.0元，漲幅7％；地瓜葉昨60.0元，今61.5元，漲幅2.5％；青蔥昨日174.1元，今222.7元，漲幅則達27.9％。價跌菜種則包括高麗菜昨21.2元，今20.5元，跌幅3.3％。

農糧署運銷加工組組長林鈴娜表示，今日菜價部分上漲是受到明日休市、需求增加影響，但數量較昨日有稍微增加，產量逐漸在恢復，且「菜王」高麗菜價格仍有回跌，故比較不用擔心；因上個月豪雨主要是讓南部受災，其他產區沒什麼問題，農糧署仍不會釋出滾動式倉儲蔬菜。

林鈴娜指出，未來一周因學校開學午餐需求比較大，預估菜價仍是平穩到上漲，但民間看這陣子的菜價不錯，也會陸續釋放他們倉儲的根莖類及高麗菜。

農糧署作物生產組組長徐煇妃也說，近期產區都在復耕，近日菜價好、農民自然會盡量種，預估再一周復耕蔬菜就會陸續出貨，供應應該會趨於穩定。

(中時 )