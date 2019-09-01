TAKAHIRO前年和女星武井咲結婚。(圖／翻攝自日網)

日本夯團「放浪兄弟」主唱TAKAHIRO，是林志玲老公AKIRA的隊友，前年閃娶女星武井咲，去年升格當爸，近日他為了宣傳新片上節目《Downtown DX》，自爆和妹妹一起洗澡洗到國中，直到看見妹妹發育，才開始分開洗。

TAKAHIRO透露和小3歲妹妹感情很好，國中畢業前兄妹都共浴，因為他發育較慢，性徵的毛比較晚長，但妹妹胸部漸漸隆起，讓他覺得很害羞，後來兩人才分開洗澡，不過他現在仍和妹妹感情很好，沒有因此感到尷尬，反而還常相約出遊，

(中時電子報)