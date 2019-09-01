AKIRA隊友自爆和妹妹共浴到國中 遇真實反應才分開洗 13:092019/09/01 中時電子報 黃詩淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 TAKAHIRO自爆和妹妹共浴到國中。(圖／翻攝自日網) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 TAKAHIRO前年和女星武井咲結婚。(圖／翻攝自日網) 日本夯團「放浪兄弟」主唱TAKAHIRO，是林志玲老公AKIRA的隊友，前年閃娶女星武井咲，去年升格當爸，近日他為了宣傳新片上節目《Downtown DX》，自爆和妹妹一起洗澡洗到國中，直到看見妹妹發育，才開始分開洗。 TAKAHIRO透露和小3歲妹妹感情很好，國中畢業前兄妹都共浴，因為他發育較慢，性徵的毛比較晚長，但妹妹胸部漸漸隆起，讓他覺得很害羞，後來兩人才分開洗澡，不過他現在仍和妹妹感情很好，沒有因此感到尷尬，反而還常相約出遊， (中時電子報) #AKIRA #放浪兄弟 #TAKAHIRO #武井咲 也許您會感興趣 推薦閱讀 林志玲AKIRA同框 中秋節攜手上央視 04:102019/08/28 娛樂新聞 立志減肥變回三浦春馬！ 林右昌夜跑 短裙妹成亮點 17:492019/08/28 生活 楊貴媚入圍先謝謝豬隊友 04:102019/08/29 娛樂新聞 AKIRA中文進步神速「我會更努力」林志玲深夜曬美腿 08:492019/08/29 娛樂 少女如廁「妹妹」掉下菸嘴 繼父幹的好事 20:052019/08/29 社會 超放閃！志玲姊姊發射「粉紅光」 AKIRA來台中文大進步 21:162019/08/29 娛樂 登坂廣臣音樂當橋梁 探索台北推廣觀光 04:102019/08/30 娛樂新聞 AKIRA洩9月發表重大消息 網期待：難道是志玲？ 09:142019/08/30 娛樂 林志玲夫婦央視中秋晚會合體 傳陸網友氣炸抵制 10:442019/08/31 娛樂 惡質！精障男要快感 性侵親妹不忘拔套 20:212019/08/31 社會 娛樂熱門新聞 突繼承2.2億遺產 蔡阿嘎揭「一夜致富」真相 - 娛樂 為何名嘴挺韓「某離開」？羅友志揭真正原因 - 娛樂 汪建民爆借高利貸 燒錢兇原因疑曝光「扛賭債千萬」 - 娛樂 火辣「黑寡婦」紅毯慘遭公開處刑 贅肉身材全曝光 - 娛樂 見證謝忻、阿翔「愛的結晶」？花店老闆吐秘辛 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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