才剛說過想替卓雷蒙格林建雕像的勇士老闆喬拉科布，竟然繼續口出狂言，除了公開表達自己從未猶豫給「浪花弟」克雷湯普生5年1.9億美元續約，更相信浪花弟是當今最偉大的得分後衛，完全沒把哈登、畢爾、米契爾等人放在眼裡。

「在我看來，續留克雷湯普生毫無疑問，我和球隊都希望他在勇士待很久，他是我在這世界上最喜歡球員之一，」喬拉科布說，「儘管膝蓋十字韌帶受傷不是好消息，但人們現在知道該怎麼應對這種傷勢，許多球員都能重新健康復出。」

「以我個人而言，克雷湯普生是現在最偉大的得分後衛，我很老派，我知道現代籃球已經不注重位置了，但我還是會依照位置來分，」喬拉科布說，「他攻守兼具，又有身高優勢，是名不可思議的射手，你無法再要求他做更多的事情。」

事實上，克雷湯普生恢復速度很驚人，今年6月總冠軍賽遭逢膝蓋重傷的他，7月才動完手術，沒想到隔不到兩個月，他在出席個人基金會募款活動時，竟然當場三分跳投空心命中，頓時把所有人嚇傻，看來他能比預期更早傷癒歸隊。

(中時電子報)