新北市全國圍棋公開賽今（1日）在板樹體育館舉行，市長侯友宜特別到現場為1000多位大、小選手加油。（新北市政府提供／葉書宏新北傳真）

新北市全國圍棋公開賽今（1日）在板樹體育館舉行，市長侯友宜特別到現場為1000多位大、小選手加油，鼓勵小朋友從下圍棋中學習冷靜、沉著、勇於突破困境的精神。台灣棋院至今唯一拿過大型世界圍棋賽冠軍的棋士—紅面棋王周俊勳也致贈侯一把扇子，象徵「棋士精神」，並感謝市府的協助，讓比賽順利邁入第13屆。

侯友宜表示，下圍棋需要專注思考、冷靜面對困境，有助於提升孩童不畏艱難的精神，非常感謝各位家長陪伴孩子來參與比賽。市長開玩笑的說，雖然常常來圍棋公開賽幫大家加油，但自己的棋藝一點都沒有進步，現場也向紅面棋王周俊勳討教，學習「下子手勢」，玩得不亦樂乎。

此賽事緣於紅面棋王周俊勳，侯友宜勉勵小朋友學習棋王永不放棄的精神，無論是在圍棋中面對被包圍的困境，或是在人生道路上面臨艱難挑戰，都要有堅忍不拔的態度。

板橋區公所表示，2019新北市紅面棋王全國圍棋公開賽採國際瑞士制計算成績，並在段位組與級位組分成若干小組同時進行競賽，每組均取前8強，依名次頒予獎盃、獎牌或獎狀以資獎勵，期望透過公開賽的舉辦，提倡正向休閒的益智活動。

(中時 )