網紅情侶閃亮亮與黃包包先前爆出性愛片流出風波，兩人歷經多次分手傳聞後，回歸網紅團體「硬漢兄弟」拍片，近日閃亮亮自曝兩人恩愛片，曬出兩人互動，嗲聲自拍黃包包還「以聲入鏡」叫她趕快去洗澡。

閃亮亮與黃包包歷經影片外流事件後，依舊恩愛如舊。（圖／翻攝自閃亮亮IG）

近日閃亮亮在社群軟體上曬出居家恩愛影片，影片中閃亮亮自拍表示，「包包在整理家裡，我在發呆。」話才剛說完，黃包包就叫她：「老婆！先去洗澡～。」兩人的私下互動影片，不只證實兩人還在交往的事實，更顯示兩人歷經風雨後依然甜蜜的象徵。

(中時電子報)