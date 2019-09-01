閃亮亮再曝恩愛片 黃包包：老婆先去洗澡！ 13:332019/09/01 中時電子報 李家穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 網紅黃包包（左）、閃亮亮（右）兩人情侶性愛片先前外流引發騷動，近日女方又在自拍恩愛片曬恩愛。（圖／翻攝自黃包包與閃亮亮臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 網紅情侶閃亮亮與黃包包先前爆出性愛片流出風波，兩人歷經多次分手傳聞後，回歸網紅團體「硬漢兄弟」拍片，近日閃亮亮自曝兩人恩愛片，曬出兩人互動，嗲聲自拍黃包包還「以聲入鏡」叫她趕快去洗澡。 閃亮亮與黃包包歷經影片外流事件後，依舊恩愛如舊。（圖／翻攝自閃亮亮IG） 近日閃亮亮在社群軟體上曬出居家恩愛影片，影片中閃亮亮自拍表示，「包包在整理家裡，我在發呆。」話才剛說完，黃包包就叫她：「老婆！先去洗澡～。」兩人的私下互動影片，不只證實兩人還在交往的事實，更顯示兩人歷經風雨後依然甜蜜的象徵。 在 Instagram 查看這則貼文 - 包包在整理家裡 我⋯⋯ 我在發呆(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) @chillbao23 嘻嘻❤️ 包包最後：妳在幹嘛～ 閃亮亮𝓘𝓻𝓲𝓼（@irisxiao_）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 26 日 上午 11:52 張貼 (中時電子報) #閃亮亮 #黃包包 #網紅 #網帥 #網美 #性愛片 #臉書 #情侶 #愛愛片 也許您會感興趣 推薦閱讀 性愛片瘋傳後「閃照全刪」閃亮亮爆分手黃包包 12:322019/07/26 娛樂 趁謝忻亂親阿翔 黃包包閃亮亮復出「硬漢」 12:482019/06/18 娛樂 肌肉網紅「後背體位」E奶網美 網驚：還有SOLO片 14:422019/05/11 娛樂 「硬漢」黃包包30秒性愛片瘋傳 車頭燈激烈狂晃…爆疑點！ 18:162019/05/11 娛樂 兩性專家揭密「硬漢」黃包包為何偏愛「狗爬式」？ 14:522019/05/15 娛樂 性愛片狂晃車頭燈後神隱 黃包包閃亮亮再合體！ 12:552019/05/30 娛樂 肌肉網紅性愛片外流！後背式大戰女友 12:482019/04/17 娛樂 肌肉網紅大戰網美又外流 這次兩人都正面入鏡！ 21:042019/05/10 娛樂 性愛片外流疑遭威脅？ 黃包包友人：不只這些片 07:262019/05/11 娛樂 黃包包閃亮亮性愛片外流 人氣反升3戰成名！ 13:042019/05/11 娛樂 娛樂熱門新聞 突繼承2.2億遺產 蔡阿嘎揭「一夜致富」真相 - 娛樂 為何名嘴挺韓「某離開」？羅友志揭真正原因 - 娛樂 汪建民爆借高利貸 燒錢兇原因疑曝光「扛賭債千萬」 - 娛樂 見證謝忻、阿翔「愛的結晶」？花店老闆吐秘辛 - 娛樂 火辣「黑寡婦」紅毯慘遭公開處刑 贅肉身材全曝光 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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