鹽埔安檢所安檢人員1日在東琉線碼頭發現豬隻屍體，立即啟動防疫機制。（海巡署南部分署第五岸巡隊提供／謝佳潾屏東傳真）

鹽埔安檢所安檢人員1日在東琉線碼頭發現豬隻屍體，立即啟動防疫機制。（海巡署南部分署第五岸巡隊提供／謝佳潾屏東傳真）

鹽埔安檢所安檢人員1日在東琉線碼頭發現疑似豬隻屍體，隨後立即調度東港地區海巡人員，啟動防疫機制，並拉起封鎖線將現場隔離管制，而經縣府動物防疫所人員，判定後確認為豬隻，目前已裝入防疫密封袋帶回實施檢驗。

(中時 )