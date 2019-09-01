東琉碼頭驚見豬隻屍體 防疫機制啟動檢驗中 13:332019/09/01 中時 謝佳潾 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 鹽埔安檢所安檢人員1日在東琉線碼頭發現豬隻屍體，立即啟動防疫機制。（海巡署南部分署第五岸巡隊提供／謝佳潾屏東傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鹽埔安檢所安檢人員1日在東琉線碼頭發現豬隻屍體，立即啟動防疫機制。（海巡署南部分署第五岸巡隊提供／謝佳潾屏東傳真） 鹽埔安檢所安檢人員1日在東琉線碼頭發現豬隻屍體，立即啟動防疫機制。（海巡署南部分署第五岸巡隊提供／謝佳潾屏東傳真） 鹽埔安檢所安檢人員1日在東琉線碼頭發現疑似豬隻屍體，隨後立即調度東港地區海巡人員，啟動防疫機制，並拉起封鎖線將現場隔離管制，而經縣府動物防疫所人員，判定後確認為豬隻，目前已裝入防疫密封袋帶回實施檢驗。 (中時 ) #防疫 #人員 #檢驗 #機制 #碼頭 也許您會感興趣 推薦閱讀 磁量生技 失智檢驗技術受矚目 04:102019/08/28 產業特刊 工研院新創公司攜手Meri-tech 進軍日本防疫家電市場 12:252019/08/28 財經 日月潭國際萬人泳渡前夕 縣府朝霧碼頭祈福獻禮 17:402019/08/28 生活 CoCo催許瑋甯快發片 承諾：要什麼儘管說！ 06:032019/08/29 娛樂 工研院新創公司與日Meri-tech簽MOU 08:502019/08/29 財經 再遭質疑學歷問題 蔡英文：提告讓司法檢驗 15:542019/08/29 政治 美開發磁控線型機器人 可望用於腦血管手術 18:112019/08/29 國際 有你真好！中市警表揚協勤民防人員 10:082019/08/30 生活 二子山溪水暴漲 吉普車6人困溪水 18:502019/08/30 社會 澄清湖水廠檢驗電氣設備 高雄6區將停水12小時 17:452019/08/31 生活 生活熱門新聞 半天就停業 上海Costco慘況曝光！陸網友都怒了 - 生活 準颱玲玲最快今生成 周三變天 - 生活 王世堅為愛車嗆爆柯P 宅神驚呆 網好有戲 - 生活 好市多捕蚊燈殺錯蟲 他見一攤屍傻住了 - 生活 邪惡視角! 這樣試穿店員眼睛放哪 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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