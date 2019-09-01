基隆寵物銀行20年未整修，環境條件差，且只有3名員工要負責56隻流浪貓狗，基隆市議員張秉鈞（左）擔任起假日志工，了解情形。（張穎齊翻攝）

基隆寵物銀行20年未整修，環境條件差，且只有3名員工要負責56隻流浪貓狗，基隆市議員張秉鈞擔任起假日志工，了解情形。（張穎齊翻攝）

北市動物之家鼓勵更多民眾，一同參與照顧動物的志工行列，圖為志工王大哥帶狗狗出去運動。（張穎齊翻攝）

北市動物之家鼓勵更多民眾，一同參與照顧動物的志工行列，圖為志工王大哥帶狗狗玩耍、訓練。（張穎齊翻攝）

台北市動物之家與基隆市七堵區的寵物銀行，都相當缺乏志工，其中基隆寵物銀行自1999年興建後，就再也沒有整修過，環境骯髒破舊，人力、物資非常匱乏。議員為此前往擔任假日志工，並請動保所向農委會爭取經費，預計2021年重建，除呼籲民眾用認養代替購買外，也歡迎有興趣的民眾加入動保行列。

基隆市議員張秉鈞家中養2隻毛小孩，喜愛小動物的他，前往寵物銀行擔任假日志工，透過管理員的引導下，幫流浪貓狗洗澡、餵食、散步及清理環境，以了解寵物銀行目前的窘境，並體驗管理員的辛勞。

「整體環境相當差！」張秉鈞指出，寵物銀行興建至今已20年，收容房舍是用鐵皮屋所搭建，但環境很雜亂，需要很多志工來協助清理並照顧「浪浪」們，不過明明編制的工作人員有7名，目前卻只有3名員工，要一口氣照顧56隻浪浪，工作量頗為龐大。

寵物銀行管理員表示，目前有成犬39隻，貓咪17隻，大部分是捕捉救援的動物，長期以來，人手、寵物食品罐頭、醫療資源等都很缺乏，希望有興趣的民眾，可以加入照顧浪浪的行列，欲應徵動保員者可洽詢基隆市動保所，欲擔任志工可洽詢寵物銀行，另外捐贈物資也可郵寄至寵物銀行。

此外，北市動物之家自2012年起，為擴增動物收容照護人力，開始招募志工，目前已有超過100位志工投入動保行列，為鼓勵更多民眾參與，也祭出了相關的福利、獎勵及考核制度，詳細招募資訊可至台北市動物保護處網站查詢。

(中時 )