是否有這樣的經驗：難得好天氣心血來潮去公園跑步，沒想到跑了10幾分鐘便全身發癢，邊抓邊跑，最後敗興而歸，甚至因此降低運動的意願，該怎麼辦？

3大原因，害你運動時發癢:

運動需要大量的血液輸送到全身肌肉，就是這個原因讓你全身癢。（圖片來源：pixabay）

原因1：沒有運動習慣

運動需要大量的血液輸送到全身肌肉，就是這個原因讓你全身癢。壢新醫院復健科暨運動醫學科主任林頌凱指出，運動時微血管會擴張，讓血液進入肌肉，擴張時就會刺激到周邊神經而有癢的感覺。

有這樣現象的人，大多是平時沒有運動習慣，一運動便超過身體負荷，林頌凱補充。

解決辦法：

養成規律運動的習慣，身體會慢慢適應，發癢的情況就會消失。匹茲堡大學醫學中心（University of Pittsburgh Medical Center）也指出，只要撐過運動會發癢的階段，心肺功能增強了，症狀就會消失，如果真的癢得厲害，可以輕拍或用冷卻噴霧來降低癢感。

運動過程中發癢時，可先放緩或降低運動強度，把汗擦乾後，用濕毛巾降低體表溫度就能緩解，另外運動前先適度作暖身運動也能降低發癢的機率和強度。

另外，日本東北藥科大學（Tohoku Pharmaceutical University）新島矢尾板教授（Niijima-Yaoita F.）研究指出，運動過程中身體會釋放組織胺來預防運動傷害，因此在運動前吃抗組織胺也有緩解效果。

原因2：皮膚問題

長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠指出，有些人本身有異位性皮膚炎，受到運動時體溫升高和汗水的刺激而有癢感。另外有些人天生有「膽鹼型蕁麻疹」，黃毓惠自己就有這樣的症狀，學生時期每次追校車都邊跑邊抓，好幾次差點趕不上。

解決辦法：

「膽鹼型蕁麻疹」僅能控制而無法根治，黃毓惠表示，這種症狀持續約30～60分鐘後會自行消失，一般不需就醫或服藥，但如果癢得難受，建議運動前或後可吃抗組織胺來降低癢感，或就診了解是否是其他原因造成發癢。林頌凱也提醒，有些抗組織胺會讓人嗜睡，如果不想有這樣的情形可以提醒醫師。

運動時衣物摩擦和汗水的刺激也會發癢。（圖片來源：pixabay）

原因3：衣物摩擦

運動時衣物摩擦和汗水的刺激也會發癢，至於哪些材質容易發癢，林頌凱指出每個人體質不同，因此很難歸納出哪些材質特容易過敏。

解決辦法：

匹茲堡大學醫學中心建議可以在運動前塗抹乳液來預防，多嘗試不同質料的衣服來測試是否會過敏，也可以選購吸濕排汗的衣物，減少汗水停留在皮膚上的時間。

另外，運動過程中發癢也跟食物有關，如果知道自己有食物過敏的問題，在運動前就盡量不要吃；「如果不知道哪些食物會過敏，那建議運動前保持空腹，例如早餐前運動，」南加州大學藥學系教授克普蘭（Allen Kaplan, MD）說。

(中時電子報)