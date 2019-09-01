可執行自殺任務 陸礪劍現身俄航展 13:302019/09/01 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中國展團在第14屆莫斯科航展中，共有17個單位參展，而展出區域總面積約3000平方米，室外展出區約420平方米。（新華社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2019年莫斯科國際航太展 Chinese Exhibitors Display Loyal Wingman Model (paywall) ‘By changing the payload, the LJ-1 would be capable of functioning as a radar jammer or a standoff land attack missile, the Chinese developers say.’ https://t.co/qo8nMOtS8i— Space Security (@Space_Security) August 28, 2019 西安科為公司和西北工業大學聯手，在2019年莫斯科國際航太展（MAKS）中，推出了一款名為「礪劍」（LJ-1）的隱形無人靶機。它既能模擬新一代高速隱形戰機，也能充當載人戰機的忠誠僚機，在有必要的狀況下犧牲。 綜合外電報導，「礪劍」外型流線，近氣口位於機身後上方。而據《環球時報》報導，「礪劍」是噴射無人機，旨在模擬3、4代戰機，而在某些狀況下，甚至能模擬5代戰機。這款戰術隱形靶機有持續G值，續航力長，並可重複使用。 (中時電子報) #無人靶機 #隱形戰機 #礪劍 #中國大陸 #莫斯科 也許您會感興趣 推薦閱讀 紅色幽靈現身 轟-20傳將成殲20僚機 10:432019/08/10 軍事 可穿透美防空網 陸東風-17飛彈超殺 12:372019/08/23 軍事 不鳥F35高大上 俄蘇57E要搶中階市場 13:392019/08/26 軍事 撇老美！土俄談買賣蘇-35與蘇-57 11:572019/08/28 軍事 落漆！莫斯科航展秀 米格-35D掉翼板 09:452019/08/31 軍事 軍事熱門新聞 可執行自殺任務 陸礪劍現身俄航展 - 空軍 結伴飛台海空域 美軍機在忙什麼 - 軍事 落漆！莫斯科航展秀 米格-35D掉翼板 - 軍事 對付中俄沒力！美難負擔12艘航母 - 軍事 日首艘6千噸大型巡邏艦啟用 陸媒：對手來了！ - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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