2019年莫斯科國際航太展

Chinese Exhibitors Display Loyal Wingman Model (paywall) ‘By changing the payload, the LJ-1 would be capable of functioning as a radar jammer or a standoff land attack missile, the Chinese developers say.’ https://t.co/qo8nMOtS8i — Space Security (@Space_Security) August 28, 2019

西安科為公司和西北工業大學聯手，在2019年莫斯科國際航太展（MAKS）中，推出了一款名為「礪劍」（LJ-1）的隱形無人靶機。它既能模擬新一代高速隱形戰機，也能充當載人戰機的忠誠僚機，在有必要的狀況下犧牲。

綜合外電報導，「礪劍」外型流線，近氣口位於機身後上方。而據《環球時報》報導，「礪劍」是噴射無人機，旨在模擬3、4代戰機，而在某些狀況下，甚至能模擬5代戰機。這款戰術隱形靶機有持續G值，續航力長，並可重複使用。

(中時電子報)