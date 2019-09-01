楊謹華在9月1日記者節公佈將轉換人生跑道，要從演員變成記者，挑戰人生職場的新版圖？原來是楊謹華在主演的民視2019年旗艦大戲《鏡子森林》中，擔任「火線新聞」報社的記者「高明」，她特地選在記者節公佈記者證向記者致敬，證件照一曝光也被稱讚清純如大學生！

楊謹華在《鏡子森林》中飾演政治線記者。（圖／民視提供）

楊謹華表示表示，剛拿到記者證時，心裡真的很雀躍，忍不住仔細端詳，為了角色還多次跟資深政治線記者交談，從真實事件了解記者立場。她很開心有戲劇題材是探討新聞真相，且劇組為了讓記者角色更鮮明，安排演員群到不同單位實習。

楊謹華在《鏡子森林》中飾演政治線記者。（圖／民視提供）

她表示，其實還沒接演前就知道記者的工作是長期處在高壓、機動、跟需要很靈活的狀態，記者也常常在報導事件的真相，以及跟大眾關注度中拿捏報導的尺度，這次演了「高明」，更深刻體驗記者的辛勞，甚至了解其中的工作無奈，收穫滿滿之外，也多了更多的同理心來感受記者的辛苦。《鏡子森林》預計年底在民視播出。

(中時 )