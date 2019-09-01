從大陸嫁到台灣、取得國籍的黃姓新住民，去年因涉嫌妨害家庭，遭當時承辦檢察官莊珂惠要求全裸張腿拍照，還被掐捏揉雙乳而下體濕，她憤而投訴檢舉，事後女檢被記警告懲處並以申請調職；但法官並未因此同情黃姓小三，近日彰化地院依相姦罪判處黃女4個月有期徒刑，關鍵就在黃女與楊姓人夫一張從後面來的「老漢推車」鹹濕照。

根據判決書，44歲的黃女2016年與在彰化開店做生意的楊男認識交往，兩人多次相約出遊，她還穿著泳裝拍下親密照，共赴摩鐵翻雲覆雨，激情時刻還以手機紀錄拍下。

兩人姦情遭楊妻發現，人夫認錯坦承多愛一個人，為了夫妻倆重修舊好，楊男主動提供他與小三在摩鐵裸體交疊的性愛鹹濕照片給妻子，甚至透露黃女身體的私密處特徵，夫妻對話過程被楊妻錄下，並將製作為證詞證據提供彰化檢方依此勘驗黃女身體私密部位特徵。

楊男坦承與黃女交往，並投宿旅館，但否認發生性關係；黃女也辯稱，兩人光溜溜交疊只是為了拍照留念，實際上並未發生性行為，照片也無法證明兩人有性關係，且自己是在接到傳票後，才知道對方是有婦之夫。

楊妻提供的照片證據，確實並未有性器接合畫面，楊男則在錄音檔中提到黃女兩側胸部有無法辨識硬塊，身體私密處則有類似蝴蝶羽翼形狀特徵，彰化檢方偵辦時才會據此對黃女身體進行勘驗。

彰化地院法官審理時，詳細勘驗楊妻所提供、兩人裸體交疊照，從照片中櫥櫃鏡面的反射畫面，男女兩人全裸，黃女拿著手機、楊男胯下則緊貼在黃女屁股上面，且從畫面動作判斷，楊男有使力的現象，還以嘴親吻黃女趴著的側臉，足見兩人當時極為親密；加上楊男先前曾向妻子坦承2人曾在汽車旅館發生過一次性行為，被人妻錄音，法官因此認定2人確實有性交。

法官審酌，黃女不顧楊男已婚，仍與之發生性關係，導致楊妻心理、情感及家庭生活受打擊，黃女雖表示願賠償20萬元，卻迄未與楊妻達成和解，依相姦罪判處4月，得易科罰金。

(中時 )