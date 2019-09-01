擴大秋冬國民旅遊獎勵計劃今起正式上路，自由行、團體旅客均可補1000元，交通部觀光局指出，目前約有超過5成、6000家的旅宿業者參加，較擴大暖冬計畫參與家數略增。據活動官網指出，旅客入住前須至網頁專區上傳證件，入住時向業者提供身分證、手機號碼等，就可當場折抵住宿費用。

觀光局推出秋冬國旅補助，我國民眾只要在9月到12月期間的周日至周五，入住有參與此活動的合法旅宿，每房可現場折抵住宿費用1000元，每一身分證字號限用一次。團客部分則每人可補500元。另外還有離島加碼補助，自由行旅客每房每晚可再補1000元，等於自由行旅客最多可得2000元補助。

觀光局提醒，周六（含補班日）、中秋節連續假期（9月13日至9月15日）、國慶日連續假期（10月10日至10月13日）均不適用此補助計畫。舉例而言，旅客若在周日、一入住澎湖旅館，第一晚可用基本補助1000元，第二晚可用加碼補助1000元，一次旅行就享2000元住宿折抵。

觀光局指出，旅客入住前或當日，需至「擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」網頁專區，掃描並上傳身分證、健保卡或駕照其中之一正面圖檔，以建立旅客資料檔案，入住時只要提供證件與手機號碼供業者確認本人，就可現場折抵住宿費用。

觀光局表示，目前擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動專區已公佈有參與的旅宿業者名單，截至上周五為止，共有逾6000家業者參加，約佔總數1.2萬的5成，較今年一月擴大暖冬活動參與的業者數目略增。民眾可直接向有參與活動的業者訂房，也可透過「二代臺灣旅宿網訂房系統」訂房。

(中時 )