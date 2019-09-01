「成吉思汗館長」陳之漢昨天(31日)在Youtube直播中談到新北一名15歲少女被10幾個青少年帶到國小牆角甩巴掌的霸凌事件，讓他想起小時候的自己，國小沒有爸爸、常轉學被霸凌，回家不敢講，告訴老師也不處理，到了國中為了不被欺負，成群結黨自保，四處逞凶鬥狠。更辛酸地說，以前的台灣是個非常可怕的年代，「報警也沒用餒！警察跟神沒什麼兩樣。」呼籲霸凌是需要大人、台灣的社會一起去重視，它絕對不會消失。

館長說，他從小顛沛流離，國小換了4間，因為是轉學生加上單親，成為同學們欺負的對象，「身上有10塊錢就會被圍起來搜身、被踩書包、撕爛課本、臉壓到馬桶裡和要求把錢上繳」，被欺負也不敢跟媽媽講「就沒有爸爸嘛！」

館長說，現在霸凌問題受到重視，有許多管道能申訴，在以前的台灣就算跟老師講，他們也不太處理，為了自保只有成群結黨「不然會被欺負。」館長回憶，當時報警也沒用，他十幾歲的時候，警察跟神沒什麼兩樣，明明只是在路邊喝飲料，就被警察抓回警局問「剛剛搶劫是不是你」、「有沒有參與」，怕他逃跑，還直接把他車鑰匙丟到水溝蓋，「沒憑沒據就被帶走，也沒有地方可以伸冤」。

館長呼籲，除了父母要教小孩，學校、政府也應積極協助輔導被霸凌的人，才不會成演霸凌悲劇，跟他一樣留下一輩子陰影。

翻攝自 youtube飆悍館長

(中時電子報)