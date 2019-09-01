北市天母SOGO百貨公司內的義式餐廳紀姓員工偷拍女同事更衣，他被發現後辯稱，不知道手機為何會開啟錄影模式，否認有偷拍的意圖，但法官勘驗畫面，紀男調整鏡頭擺放位置，刻意對準被害人更衣位置，認定他偷拍2名女同事犯行，依妨害秘密罪，判處拘役50日，得易科罰金5萬，並沒收偷拍手機，

26歲紀姓男子在知名義式餐廳當服務生，去年11月11日上班後，將手機放在後背包側邊，並用雨傘卡住露出手機鏡頭，攝錄女同事更換上班制服的過程，下午4點多，陳姓女同事發現放在鞋櫃上的背包有異狀，拿起來看手機正在錄影，通知百貨的樓管人員到場並提出告訴。

紀嫌辯稱，他平時有2支手機，放在背包的手機用來聽音樂，不知道為何會開啟錄影模式，因為背包側邊的袋子放有雨傘，導致手機露出一半，並非刻意拍攝。

法官開庭勘驗背包，發現手機、雨傘放在側邊，還有空間，手機很容易能放入袋中，且錄影畫面並非如紀男所說是在擦拭鏡頭不小心開啟，畫面內有他調整位置，對準女子更衣的位置，而且，女同事作證，早就看到背包旁露出鏡頭，才拿起來查看，發現畫面至少2名女同事受害，法官因而認定紀男偷拍事證明確，為滿足一己私慾，侵害他人隱私，對女同事身心造成嚴重傷害，破壞社會善良風俗，依法判處拘役50日。

(中時 )