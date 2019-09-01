一年一度南台灣最趣味的無動力造型車賽「西拉雅趣飛車」，10月27日將於走馬瀨農場展開，祭出高達45萬元的獎金，報名將於9月16日截止。（西拉雅國家風景區管理處提供／劉秀芬台南傳真）

一年一度南台灣最趣味的無動力造型車賽「西拉雅趣飛車」，10月27日將於走馬瀨農場展開，祭出高達45萬元的獎金，報名將於9月16日截止。（西拉雅國家風景區管理處提供／劉秀芬台南傳真）

一年一度南台灣最趣味的無動力造型車賽「西拉雅趣飛車」，10月27日將於走馬瀨農場展開，祭出高達45萬元的獎金。交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處表示，報名還有交通補助津貼、選手專屬紀念品與各式優惠券，報名將於16日截止，歡迎各界好手前來挑戰。

西拉雅國家風景區管理處連續6年與走馬瀨農場推出的無動力造型車競賽，報名資格寬鬆，不分國籍，無論讀什麼科系，從事什麼職業，只要有興趣都可組隊參賽，報名隊伍前35隊只要完成出賽，即可獲得交通補助津貼5000元。

多次參加西拉雅趣飛車的黃先生說，每年都很期待能參與西拉雅趣飛車，雖然在造車過程中常會因為意見不和與家人爭執，但爭吵過後的溝通理解讓大家的情感更加緊密，尤其是看著共同打造的造型車成功完賽，甚至奪下名次，過程一切的辛苦都不算什麼。

西拉雅國家風景區管理處處長許主龍表示，西拉雅趣飛車是一個相當有挑戰性與趣味性的活動，未來的西拉雅趣飛車將朝著成為一個品牌邁進，期待透過比賽的趣味與豐富的活動內容，讓更多國內外遊客進一步認識西拉雅的美，愛上西拉雅。

(中時 )