國民黨總統參選人韓國瑜1日到彰化拜訪，中午彰化縣議會安排地方建設座談會，韓國瑜到場致意，強調彰化要賽車場、中部要大型國際機場。（吳敏菁攝）

國民黨總統參選人韓國瑜1日到彰化拜訪，中午彰化縣議會安排地方建設座談會，韓國瑜到場致意。（吳敏菁攝）

國民黨總統參選人韓國瑜1日到彰化拜訪，中午彰化縣議會安排地方建設座談會，韓國瑜到場致意，指出彰化要發展產業，要用頭腦思考和別的縣市比較有什麼特色，有廠商建議要發展賽車產業，因為全世界汽車零件上、下游都彰化，再者，彰化土地空間夠，非常有道理，並強調中部未來迫切需要大型國際機場，沒有現代化大型國際機場，任何城市發展都長困難，願意和彰化鄉親分享。

中午地方建設座談會，號召了地方挺韓聚集，縣長王惠美​、國民黨提名立委參選人柯呈坊、張瀚天、謝衣鳳和蕭景田、國民黨籍議員、鄉鎮市長、代表會政府主席和農漁會系統幹部都出席，約200多人。

韓國瑜說，彰化有很多好朋友，過去也常來聚會，度過青春歲月，彰化人和雲林人一樣，重感情，認同就會挺到底，這次來彰化，有廠商建議彰化要發展賽車產業，覺得非常有道理，和彰化縣長、彰化議長都提到這件事，再者，就是彰化縣農、漁、工商發展都非常發達，中部未來迫切需要大型國際機場，這個騙不了人，沒有現代化大型國際機場，任何城市發展都長困難，願意和彰化鄉親分享。

韓國瑜說，彰化財政困難，預算500多億、負債400多億，高雄3300多億更多，全國第一，但是彰化縣財政是非常非長困難，彰化縣和雲林一樣，出外人口多，彰化人口有127萬人，但出外人口有400萬人，財政收支劃分、地方稅收增加、中央和地方如何配合，讓彰化老百姓得到更好照顧，是未來目標，有機會到中央服務願意配合縣長、議長，和彰化縣最重要的立法委員、議員和菁英份子，一起團結起來，打造更美好未來，台灣不能再這樣下去，台灣再這樣下去，會越來越貧窮，為下一代，明年選舉要總統勝、立委勝，打出雙全壘打。

(中時 )