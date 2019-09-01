泰籍女子以一樓一鳳、每40分鐘2100元的方式賣淫，並藏身派出所對面大樓出租套房內。（翻攝照片／張穎齊傳真）

1名30多歲的泰籍女子，身材火辣、面容姣好，以觀光作為名義來台賣淫，藏身在基隆市第一分局忠二路派出所對面的大樓出租套房內，用「一樓一鳳」的方式招攬尋芳客，由於嘿咻40分鐘只要2100元，吸引許多嫖客慕名而來。怎料警方獲報後，8月30日晚間8時許突擊檢查，當場逮到泰女與鄒姓嫖客正在性交易，一干人皆被送辦。

據悉，泰女持觀光簽證來基隆後，每天都住在套房內，不得外出，平時都由專人送餐點進房，泰女以40分鐘2100元的服務費兜售尋芳客，生意甚至好到要排隊預約。

不過，警方接獲線報，8月30日晚間8時上門檢查，發現泰女與鄒男正在性交易，同時也追查出房東余姓女子，將房屋承租給綽號「阿南」的男子，來經營泰女的賣淫工作，還有1名40多歲的周姓男皮條客。

事後，泰女坦承有賣淫，而余女則辯稱不知阿南把屋子拿來經營一樓一鳳。經訊後，警方仍將余女依妨害風化罪移送基隆地檢署偵辦，鄒男、周男及泰女依社維法裁處，另泰女因涉入出國移民法，解送移民署專勤隊收容後遣送出境。

(中時 )