綜合港媒報導，針對香港網民和職工盟明日在尖沙嘴梳士巴利花園舉行的反對修訂《逃犯條例》罷工集會，公眾集會及遊行上訴委員會早上聆訊後，維持警方決定，駁回上訴，反對該罷工集會。

職工盟幹事、集會申請人鄧建華對上訴被駁回感遺憾，同時宣布明日的集會取消，會商討下一步行動。

在聆訊中，警方指梳士巴利花園的位置和面積不適合進行大型公眾活動，過往亦無用作公眾集會的場地。申請方職工盟則批評警方誤導，指7月7日一場反修例遊行，便以梳士巴利公園作起點。至於在金鐘添馬公園舉行的兩場集會，則獲警方批出不反對通知書。

此外，港鐵在今日下午1時半表示，因應港府及機管局的要求，以配合機場實施進出管制措施，機場快綫香港站往博覽館站的列車服務，暫停服務。博覽館站往香港站的列車服務，每10分鐘一班；而香港站及九龍站的市區預辦登機服務亦會暫停服務。

(旺報 )