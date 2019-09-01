黃姓少年全身慘遭虎頭蜂叮咬，傷口怵目驚心，所幸緊急送彰基救治後意識清楚，無生命危險。（黃姓民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

黃姓少年全身慘遭虎頭蜂叮咬，傷口怵目驚心，所幸緊急送彰基救治後意識清楚，無生命危險。（黃姓民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

線西鄉寓埔路公園驚傳有虎頭蜂攻擊學生，現場拉起封鎖線，請消防隊盡快前來摘除蜂窩。（黃姓民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

恐怖！彰化縣線西鄉寓埔公園上午驚傳虎頭蜂攻擊學生事件，3名國中少年，1日上午10點多，到位在線西寓埔路上的公園打球，疑似突然遭受虎頭蜂攻擊，其中1人全身上下被瘋狂叮咬，傷口超過100處，就醫後一度休克，緊急轉送至彰基急救，所幸已恢復意識，無生命危險。

彰基副院長周志中表示，14歲黃姓少年疑似被虎頭蜂螫到，傷口遍布前胸、後背與大腿前側。經安排相關抽血檢查，正施以臨床症狀治療，研判因被蜂螫到引起過敏，而造成臨床上休克，因此以過敏休克方向治療。目前意識清楚，已可對話與行走，無生命危險；但仍留院繼續監測、觀察，治療後續因過敏反應引發的身體不適。

線西鄉黃姓民眾指出，3名國中生當時在公園裡打棒球，卻突然遭虎頭蜂群起攻擊，其中1人被叮咬了100多處傷口，傷勢最嚴重，另2人頭、手部位也遭受到攻擊、叮咬，3人在場痛到哇哇叫，幸經路過的熱心丁姓鄉民發現，通報救護車前來，趕緊將3人送醫。

他說，公園現場已拉起封鎖線，避免民眾誤闖，亦將通報消防隊協助執行摘除蜂窩作業。

(中時 )