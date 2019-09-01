國民黨中常會日前通過「2020總統與立委選舉中國國民黨黨員行為規範」，明訂只要脫黨參選即開除或撤銷黨籍；違紀助選也要視情節處以停權兩年以下，最重可撤銷黨籍。對此，資深媒體人黃創夏發表「國民黨的少子化危機」一文，他認為只要去幫郭台銘就開鍘，國民黨中央會不會突然發現已經沒有年輕黨員了？網友對此說法不買單，紛紛留言批黃「鬼話」、「國民黨有多少人不重要，只要有黃創夏就可以為國民黨拉不少票」。

郭台銘脫黨參選總統態勢日益明顯，國民黨日前中常會通過「2020總統與立委選舉中國國民黨黨員行為規範」，明訂只要脫黨參選即開除或撤銷黨籍；違紀助選也要視情節處以停權兩年以下，最重可撤銷黨籍。考紀會主委魏平政雖強調，「行為規範」比照去年底九合一選舉所擬「黨員行為規範」，除標題是針對明年總統、立委選舉，規範內容及條文「一字不差」，且是「泛指所有黨員，不是針對特定對象」。不過因郭王脫黨引起全國關注，中常會日前通過明年選舉的「黨員行為規範」，仍被解讀劍指郭王。

黃創夏也在臉書發表「國民黨的『少子化』危機」一文，並指出只要去幫郭台銘，開鍘！這樣子，國民黨中央會不會突然發現，已經沒有年輕黨員了？

對此，網友紛紛不以為然表示「國民黨有多少人不重要，只要有黃創夏就可以為國民黨拉不少票」、「莫名其妙」、「到現在還不知道我們中間選民為什麼討厭你們嗎，真是夠了」、「國民黨可能少子化危機，而民進黨可能滅黨危機」、「鬼話」、「連這個也可以酸？」

(中時電子報)